La crise de trois ans opposant le Qatar à plusieurs pays du Moyen-Orient revient cette semaine à la plus haute juridiction de l’ONU avec des audiences dans une affaire entre Doha et les Émirats arabes unis.

L’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Égypte et plusieurs autres alliés ont rompu leurs liens avec le Qatar dans un mouvement de choc en 2017, accusant Doha de soutenir le terrorisme et de se ranger du côté de leur rival régional, l’Iran.

Un an plus tard, le Qatar a traîné les Émirats arabes unis devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, accusant Abu Dhabi de comportement « discriminatoire », notamment l’expulsion de Qataris et un blocus maritime et aérien.

La CIJ a ordonné aux Émirats arabes unis en 2018 de prendre des mesures d’urgence pour protéger les droits des citoyens qataris, en attendant le début des audiences complètes dans l’affaire qui commencent lundi et durent une semaine.

Les audiences seront « consacrées aux exceptions préliminaires soulevées par les Emirats Arabes Unis » contre le cas du Qatar, les EAU s’exprimant en premier lundi à 13h00 GMT et le Qatar répondant mercredi, a indiqué la CIJ.

Les auditions se déroulent par liaison vidéo en raison de la pandémie de coronavirus.

La CIJ a été créée en 1946 après la Seconde Guerre mondiale pour statuer sur les différends entre les États membres des Nations Unies. Les jugements de la Cour sont contraignants, mais il n’a aucun moyen de les exécuter.

Toute décision définitive dans l’affaire du Qatar pourrait prendre des années.

– ‘Climat de peur’ –

La crise entre le Qatar et les pays du blocus dirigés par l’Arabie saoudite ne montre aucun signe de ralentissement malgré la pression internationale croissante pour mettre fin à la querelle.

L’alliance a émis une série de conditions que le Qatar doit accepter avant de lever l’embargo qui comprend une interdiction du commerce aérien, terrestre ou maritime direct.

Doha nie fermement ces allégations et a refusé de répondre aux demandes qui stipulent également la fermeture de son diffuseur étatique phare Al Jazeera.

Le cas du Qatar devant la CIJ indique que les actions des Émirats arabes unis ont enfreint la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD).

Dans son cas, le Qatar a accusé les Émirats arabes unis de créer un «climat de peur» pour les Qataris qui y vivent.

L’histoire continue

La CIJ a statué dans ses mesures d’urgence en 2018 que les Émirats arabes unis « doivent veiller » à ce que les familles avec un membre qatari soient réunies si elles sont séparées par le blocus.

Le ping-pong légal s’est poursuivi lorsque les Émirats arabes unis ont déposé l’année dernière leur propre dossier demandant des mesures d’urgence pour empêcher le Qatar «d’aggraver» le différend, pour que le tribunal le rejette.

Le Qatar a quant à lui remporté plusieurs de ses premiers pas juridiques.

En juillet, la CIJ a soutenu le Qatar dans une affaire distincte mais connexe qui concerne spécifiquement le blocus aérien. Ses rivaux avaient fait appel d’une décision de l’organe mondial de l’aviation civile en faveur du Qatar sur un espace aérien souverain.

cvo-dk / ach / kaf