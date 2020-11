L’économie américaine a créé le moins d’emplois en cinq mois en octobre et plus de personnes ont des emplois à temps partiel, la preuve la plus claire à ce jour que la reprise économique après la récession pandémique s’est ralentie alors que la relance budgétaire a pris fin et les nouvelles infections à COVID-19 se multiplient.

Monde de Miami / .

Le rapport sur l’emploi de vendredi du ministère du Travail a également montré que 3,6 millions de personnes étaient sans travail depuis plus de six mois, soulignant les défis auxquels le prochain président est confronté, qu’il s’agisse du républicain Donald Trump ou du démocrate Joe Biden. , pour soutenir la croissance économique alors qu’elle guérit de la récession la plus profonde depuis la Grande Dépression.

Biden était le plus proche de remporter la Maison Blanche vendredi lorsqu’il a pris une courte avance sur Trump dans l’État contesté de Géorgie. Trump a allégué jeudi une fraude sans fournir de preuves, a intenté des poursuites et a demandé le recomptage dans une course encore à décider depuis la clôture du scrutin mardi.

La masse salariale non agricole a augmenté de 638 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 672 000 en septembre. Il s’agissait de la plus faible augmentation depuis le début de la reprise en mai, laissant l’emploi 10,1 millions sous son sommet de février. Une augmentation de 271 000 emplois dans l’hôtellerie et les loisirs représentait environ les deux cinquièmes des gains le mois dernier.

Le taux de chômage est tombé à 6,9% contre 7,9% en septembre. Les économistes interrogés par . prévoyaient un ajout de 600 000 emplois et le taux de chômage tomber à 7,7%.

Une élection contestée réduit les chances d’un autre plan de sauvetage des coronavirus du gouvernement cette année. Même si davantage de dépenses fiscales sont approuvées, elles seront probablement inférieures aux prévisions avant le vote.

Cela déplacera l’attention sur la Réserve fédérale, qui a maintenu les taux d’intérêt proches de zéro jeudi. Le président de la banque centrale, Jerome Powell, a reconnu que le rythme de l’amélioration de l’économie et du marché du travail s’était ralenti, notant que la reprise serait plus forte avec plus de soutien budgétaire.

Plus de 3 000 milliards de dollars d’aide gouvernementale provenant de la pandémie pour les entreprises et les travailleurs ont entraîné un taux annualisé historique d’expansion économique de 33,1% au troisième trimestre. Cela faisait suite à un taux de contraction record de 31,4% au cours de la période avril-juin.

L’absence de relance budgétaire et l’escalade de nouveaux cas de coronavirus à travers le pays ont mis l’économie sur une trajectoire de croissance beaucoup plus lente à l’approche du quatrième trimestre. Les restaurants et les gymnases ont déménagé à l’extérieur, mais un temps plus frais et une recrudescence des infections au COVID-19 pourraient en laisser beaucoup en difficulté.

Même si les gouvernements des États et locaux n’imposent pas de nouvelles restrictions aux entreprises, les consommateurs sont susceptibles de rester à l’écart par crainte d’être exposés à des maladies respiratoires. Les États-Unis ont établi mercredi un record d’une journée pour les nouveaux cas de coronavirus avec au moins 102591 infections, selon un décompte de ..

Alors que le taux de chômage est tombé d’un sommet de 14,7% en avril, il ne reflète pas fidèlement la santé du marché du travail. Le nombre de personnes sans emploi depuis plus de six mois a augmenté de 1,2 million à 3,6 millions en octobre.

Le nombre de personnes qui travaillent à temps partiel pour des raisons économiques est passé de 383 000 à 6,7 millions, reflétant la réduction des heures due au manque d’emploi ou de conditions commerciales.