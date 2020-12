Photographie du 22 janvier 2020, où une caravane de migrants d’Amérique centrale est observée lors de son passage dans la ville de Tapachula dans l’état du Chiapas (Mexique). . / Juan Manuel Blanco / Archives

Mexique, 18 décembre . .- La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a demandé ce vendredi, à l’occasion de la Journée internationale des migrants, qu’ils soient traités avec dignité et que leurs droits soient protégés , en particulier face au covid-19 et à la “situation difficile de violence” qui existe dans une partie du Mexique et de l’Amérique centrale.

Dans ce contexte, il est nécessaire de parvenir à une réponse efficace et coordonnée où les migrants eux-mêmes, la société civile, les autorités de tous les pays concernés et la communauté internationale travaillent main dans la main pour garantir que ceux qui émigrent reçoivent un traitement digne et soient protégés. leurs droits », a considéré l’organisation dans un bulletin.

La coordonnatrice régionale des migrations du Comité international de la Croix-Rouge pour le Mexique et l’Amérique centrale, Lorena Guzmán, a rappelé que migrer «est une décision difficile» et que les gens sont obligés de le faire «en dernier recours» étant donné la situation sanitaire, de violence ou climat vécu dans la région.

“Communautés, États, organisations, individus: nous pouvons tous contribuer à rendre leur chemin sûr et leurs conditions dignes”, a souligné Guzmán.

«Ceux qui migrent sont de plus en plus exposés à plus de risques, tels que la possibilité de subir des dommages physiques, émotionnels ou patrimoniaux, alors que leur chemin doit être sûr, digne et avoir accès aux services humanitaires», a déclaré José Félix Rodríguez, Coordonnateur des migrations de la Fédération internationale. Dans les Amériques.

Pour Rodríguez, la réponse au phénomène migratoire «doit être globale et répondre aux besoins des groupes exposés à une plus grande vulnérabilité, tels que les personnes touchées par la violence, les femmes, les enfants et les jeunes, les populations autochtones et les lesbiennes et gays. , bisexuels et transgenres ».

Pour sensibiliser aux difficultés rencontrées par les migrants et encourager la protection de leurs droits, la Croix-Rouge a lancé la campagne «Migrer n’est pas un jeu», avec une vidéo qui montre des enfants participant à un jeu de société simulant le déplacement migratoire. .

Les scènes des enfants, guidées par un psychologue, se mêlent à de vrais témoignages de migrants centraméricains dans un matériau qui, selon le bulletin, «cherche à capter les réactions du groupe face à différents risques dans des situations de disparité, pour montrer que la migration ne c’est un jeu et que les différentes décisions que les gens peuvent prendre dans les circonstances peuvent faire une différence ».