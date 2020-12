. / EPA / Liao Ziyuan / Archives

Bangkok, 16 décembre . .- Au moins 25 catastrophes météorologiques ont frappé la région Asie-Pacifique au cours des 12 derniers mois, le plus grand nombre d’incidents en un an depuis plus d’un siècle, le La Croix Rouge.

Les inondations, les typhons, les sécheresses et les températures extrêmement froides sont quelques exemples des catastrophes auxquelles la Croix-Rouge a répondu en envoyant de l’aide, a déclaré l’organisation humanitaire dans un communiqué.

“Ce nombre record de catastrophes climatiques renforce fortement ce que le World Disaster Report 2020 a révélé: qu’un environnement plus volatil est à l’origine de plus de catastrophes liées au climat”, a déclaré Jessica Letch, directrice des opérations d’urgence de la Fédération internationale de la La Croix Rouge.

Selon ce décompte, 2020 a été marquée par sept catastrophes liées au climat de plus que l’année dernière, lorsque plus de 94,2 millions de personnes ont été touchées par des catastrophes climatiques en Asie-Pacifique.

L’entité internationale, qui ne propose pas de données mondiales sur les victimes pour cette année, a déclaré que la sous-région de l’Asie du Sud-Est a été la plus durement touchée en 2020, avec 15 catastrophes et plus de 31 millions de personnes touchées uniquement aux Philippines et au Vietnam.

La Croix-Rouge a souligné que l’Asie-Pacifique, où vit plus de 60 pour cent de la population de la planète, est la région du monde la plus sujette aux catastrophes liées au climat, doublant celles des situations d’urgence en Amérique ou en Afrique.

«Nos équipes voient de première main les impacts dévastateurs, et dans de nombreux cas sans précédent, des inondations, des tempêtes et autres événements météorologiques extrêmes», a déclaré Letch, qui a également souligné la difficulté supplémentaire des opérations dans le contexte de la pandémie COVID. -19.

«Les gens sont habitués aux tempêtes et aux inondations dans toute l’Asie, mais cette année, cela a testé la résilience de dizaines de millions de personnes à un point de rupture», a conclu le directeur.