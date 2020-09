Fermée depuis l’incendie de 2019, la crypte archéologique située sous l’esplanade Notre-Dame rouvre au public avec une exposition en hommage à Victor Hugo et Eugène Viollet-Le-Duc, deux personnages clés de la renaissance de la cathédrale au XIXe siècle .

C’est le premier site de style musée qui, étant si proche de la cathédrale, rouvre après l’incendie du 15 avril 2019. Il aura fallu plus d’un an pour terminer le nettoyage et la décontamination de la poussière de plomb qui imprégnait l’esplanade.

Les visiteurs pourront voir, ou revoir, les vestiges gallo-romains qui occupent le centre de la crypte: vestiges de thermes et d’un mur, un monument votif pour les bateliers de Paris, le ‘Pilier des Nautes’ (colonne ou pilier bateliers), découverts lors de fouilles effectuées dans les années 1960.

Mais, l’exposition «Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-duc», qui s’ouvre ce mercredi, raconte une histoire beaucoup plus proche dans le temps: l’extraordinaire rénovation au XIXe siècle d’un monument abandonné , aujourd’hui admiré dans le monde.

Paris-Musées espère que les touristes reviendront dans ce musée qui, avant la catastrophe, recevait environ 170 000 visiteurs par an. « Ce projet est né très vite après l’incendie, comme une volonté de rendre hommage à la cathédrale. J’ai travaillé sur les photographies qui nous ont permis de suivre la rénovation du site au 19ème siècle. La photographie est aussi contemporaine avec la protection du patrimoine » Anne de Mondenard, conservatrice et responsable des collections photographiques et numériques du musée Carnavalet, a déclaré à l’..

– Fantasmagorie de Notre-Dame –

L’exposition, qui s’appuie sur une collection de photographies anciennes et très fragiles (signées par de grands noms: Charles Nègre, Charles Marville, Auguste Mestral …), quelques-uns des débuts de la technique du daguerréotype, est accompagnée de dessins, toiles , extraits de films qui montrent toute la fantasmagorie autour de la cathédrale et du roman de Victor Hugo, jusqu’aux dessins animés actuels.

L’enthousiasme populaire suscité après la publication de «Notre-Dame de Paris» en 1831, l’influence que le roman eut sur l’œuvre de l’architecte Viollet-le-Duc entre 1844 et 1864, est bien documenté. Pour beaucoup, la cathédrale est devenue un «monument du patrimoine national», l’âme de la ville, plutôt qu’un lieu culturel.

«L’exposition commence par la cathédrale telle qu’elle était exposée lors de la parution du roman, dans laquelle un incendie se fait pressentir», observe Vincent Gille, conservateur de la Maison de Victor Hugo. « C’est un bâtiment extraordinairement obsédant et dangereux, pas du tout une cathédrale rayonnante et lumineuse » dans l’esprit d’Hugo. Plusieurs dessins du romancier le prouvent.

Des extraits d’un film muet de 1911 réalisé par Albert Capellani montrent la cathédrale livrée au sort tragique et torturé d’Esmeralda et du bossu Quasimodo. Une tempera François-Nicolas Chifflart représente le feu imaginé par Hugo, le plomb fonctionnant en deux flux entre les tours.

En 1831, la cathédrale subit des actes de vandalisme et fut très mal entretenue, au point que sa démolition fut envisagée. Les photos d’époque révèlent la fragilité du bâtiment.

– « Guerre contre les démolisseurs » –

Victor Hugo a écrit une brochure en 1825: «La guerre aux démolisseurs». « Peut-être qu’il n’y a pas actuellement une seule ville en France (…) dans laquelle la destruction d’un monument historique national n’est pas envisagée, là où elle ne commence pas, ni où elle ne s’arrête pas. »

Notre-Dame a subi de nombreuses transformations, parfois dans le but d’effacer son style. La flèche érigée en 1250 est démantelée en 1786. Sous la Révolution, les statues des rois sont détruites, la cathédrale devient alors temple de la Raison.

Le roman d’Hugo a eu un tel impact sur l’imaginaire de son temps que Viollet-le-Duc s’en est inspiré, lorsqu’il a conçu les monstres, comme le Stryge, qui ornent les parties supérieures de la cathédrale.

L’exposition illustre également comment les services de l’État ont alors compris l’importance de ce nouveau médium de photographie et passé des commandes pour représenter des sites patrimoniaux.

Viollet-le-Duc conservera un grand nombre d’images du bâtiment, signées par les photographes les plus en vue de l’époque, qu’il utilisera également dans ses travaux de restauration.

