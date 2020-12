L’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid Joao Félix s’échauffe avant le match contre Salzbourg en phase de groupes de la Ligue des champions. . / JuanJo Martín / Archives

Vienne / Madrid, 8 décembre . .- Une victoire en cinq jours a conduit l’Atlético de Madrid à un duel définitif à Salzbourg pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec l’avantage d’un match nul pour l’équipe rojiblanco, en une situation extrême face à l’échec auquel il fait face avec Joao Félix, Luis Suárez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente et Koke Resurrección dans le onze de départ prévisible.

Invincible en Ligue, imparable en tant que leader du championnat, même avec le déficit d’avoir disputé deux matchs de moins, et indéniable dans pratiquement tous les matchs de cette compétition, dans laquelle il a enchaîné sept victoires, la Ligue des champions est une autre histoire très différente pour lui: Pas encore évalué … à 90 minutes de la fin.

Il n’a pas encore réussi la passe car, surtout, il n’a pu gagner aucun de ses deux duels contre le Lokomotiv Moscou, peu importe ce qu’il a fait pour cela (1-1 et 0-0). Même ainsi, malgré cela, il serait déjà classé s’il n’y avait pas eu le penalty inscrit par Thomas Müller à la 85e minute il y a une semaine.

Et parce que, par extension, il n’a gagné qu’un match, précisément contre Salzbourg, qu’il a battu 3-2 au deuxième tour au Wanda Metropolitano et avec qui il joue tout ce mercredi avec la marge favorable du nul pour Atlético mais avec l’avertissement de la complexité d’un rival imprévisible.

Puis l’Atlético a gagné dans un échange frénétique d’attaques dans lequel Joao Félix s’est montré, mais qui a également révélé l’équipe rojiblanco de manière évidente dans leur défense au point que l’équipe autrichienne aurait également pu gagner, ou du moins à égalité, dans un duel brisé qui offrait à la fois de belles opportunités.

Le groupe fougueux des joueurs de Salzbourg ne se soucie pas de ce type de match, avec une vocation offensive, des déplacements rapides et une ambition incontestable qui s’opposera également à l’Atlético ce mercredi, en mise en garde pour ce qu’ils ont vécu – et souffert parfois – dans leur stade et pour ce qui est en jeu maintenant. C’est remplir un devoir … Ou un fiasco, même si, à tout le moins, j’ai déjà obtenu ma place en Ligue Europa.

Il n’y a pas de terrain d’entente face à une telle pression pour l’Atlético, qui n’a échoué qu’une seule fois à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de ses sept précédentes apparitions à l’ère Simeone en Ligue des champions, dont ils ont également atteint deux finales, et qui alignera un onze qui n’admet aucun doute. Ni en attaque, ni en défense, ni en rien.

La capacité de marquer de Luis Suárez et le talent de Joao Félix à l’avant, à nouveau réunis après cinq matchs sans partage de propriété; le phénomène Marcos Llorente, le moment de Koke Resurrección, le débordement de Yannick Carrasco, la garantie de Jan Oblak … Tous seront à onze ce mercredi en Autriche.

Aussi les trois centres disponibles (Stefan Savic, Felipe Monteiro et Mario Hermoso), une fois que José María Giménez est sorti pour le deuxième match consécutif. Et Kieran Trippier, sur l’aile droite. Le doute est une place au milieu de terrain entre Saúl Ñíguez et Héctor Herrera. En principe, comme d’habitude ces derniers temps, un schéma 3-5-2 est prévu à Salzbourg, où Diego Costa et Manu Sánchez sont également absents. En revanche, Sime Vrsaljko ouvre la liste de cette campagne.

Il existe de nombreuses données pour l’optimisme, comme son moment actuel, ses dix matches invaincus, ses deux seules défaites lors des 36 derniers matches de compétition officielle (4-0 avec le Bayern et 2-1 avec Leipzig), sa solvabilité dans ce parcours … Mais il y en a aussi à alerter: en Ligue des champions, il a perdu quatre de ses onze derniers matchs et dans trois de ses cinq récentes sorties dans le tournoi.

En face, le Red Bull Salzbourg est également en jeu pour sa continuité, quelque peu touché après avoir perdu la tête de la Bundesliga autrichienne ce week-end après la défaite contre la dernière classée, Admira, par 1-0. S’il réussit, ce sera la première équipe autrichienne de l’histoire à atteindre les qualifications de la Ligue des champions.

Salzbourg affronte ce choc décisif avec les seules victimes à long terme de Youba Diarra, Antoine Bernede et Ousmane Diakité.

L’entraîneur Jesse March a décidé de laisser reposer jusqu’à huit joueurs du onze de départ pour le match de championnat de ce week-end. “Notre objectif est de nous concentrer sur les questions tactiques et de nous améliorer dans les deux domaines. Je pense que la confiance, l’agressivité et la passion sont essentielles dans ce match”, a-t-il résumé.

“Le moment est venu de gagner contre un rival de haut niveau comme l’Atlético de Madrid. Et si nous le faisons, nous passons l’étape”, a ajouté l’entraîneur, qui a reconnu que ce match est le plus important de l’histoire du club.

La principale menace offensive de Salzbourg et le cerveau de l’attaque autrichienne est l’intérieur hongrois Dominik Szoboszlai, 20 ans, qui a marqué huit buts et ajouté neuf passes décisives en 17 matchs cette saison, et dans lequel, selon le journal allemand “ Bild ”, Le Real Madrid pense se renforcer sur le marché d’hiver.

L’Atlético doit également garder un œil sur l’avant-centre allemand Mërgin Berisha, qui compte cinq buts et deux passes décisives dans l’actuelle Ligue des champions. “Nous avons montré que nous pouvions maintenir le type face à des rivaux de haut niveau et les détails ont décidé des matchs. Mais je pense que nous pouvons gagner. Nous sommes très motivés. Nous voulons faire l’histoire”, a déclaré l’attaquant.

– Alignements probables:

Salzbourg: Stankovic; Ulmer, Wober, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Ashimeru, Mwepu; Koita et Berisha.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, belle; Trippier, Llorente, Herrera ou Saúl, Koke, Carrasco; Joao Félix et Luis Suárez.

Arbitre: Anthony Taylor (Angleterre).

Stade: Red Bull Arena.

Heure: 21h00 (20h00 GMT).