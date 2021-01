Le CIO a démenti les rumeurs indiquant la suspension des JO de Tokyo (REUTERS / Issei Kato)

Le coronavirus frappe fort et le monde du sport ne fait pas exception. Au lendemain de la pandémie, le Comité international olympique (CIO) a décidé de reporter les Jeux olympiques de Tokyo au 23 juillet de cette année.

Cependant, dans les dernières heures, une information publiée par le Times a complètement secoué. Les médias britanniques ont publié des informations soulignant que l’exécutif japonais avait déjà conclu que la tenue des Jeux cet été serait impossible, selon des sources de la coalition au pouvoir.

Compte tenu de la vive agitation suscitée par cette nouvelle, le CIO a décidé de publier une déclaration pour établir leur posture et tenter de se calmer, aussi bien les athlètes que les fans de cet événement de classe mondiale. “C’est catégoriquement faux”, Souligné.

La notice:

La déclaration du Comité International Olympique

«Certaines informations circulant aujourd’hui affirment que le gouvernement japonais a conclu en privé que les Jeux olympiques de Tokyo devront être annulés en raison du coronavirus. C’est catégoriquement faux.

Lors d’une réunion du comité exécutif du CIO qui s’est tenue en juillet de l’année dernière, il a été convenu que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aurait lieu le 23 juillet de cette année., et le programme et les sites des Jeux ont été reportés en conséquence. Toutes les parties impliquées travaillent ensemble pour des Jeux réussis cet été.

Nous mettrons en œuvre toutes les mesures possibles contre le COVID-19 et continuerons de travailler en étroite collaboration avec le CIO, le comité d’organisation de Tokyo 2020 et le gouvernement métropolitain de Tokyo dans leurs préparatifs pour des Jeux sûrs et sécurisés cet été.

En collaboration avec ses partenaires et amis japonais, le CIO est pleinement concentré et déterminé à organiser avec succès les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 cette année. »

Yoshihide Suga, Premier ministre du Japon (Nogi / Pool via REUTERS)

Ces mots sont sortis presque à l’unisson avec ceux qu’il a décrits Yoshihide suga, Premier ministre du Japon. “Je suis déterminé à organiser des Jeux en toute sécurité tout en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement métropolitain de Tokyo, le comité d’organisation (pour 2020) et le CIO.”il a commenté.

Le politicien a souligné que les Jeux devraient servir “de preuve de la victoire de l’humanité contre le covid-19”. C’est un message que les autorités japonaises agitent depuis mars dernier, du fait de la pandémie, il a été décidé de reporter les Jeux d’un an, initialement prévus pour l’été 2020.

Le dirigeant japonais a parlé ainsi au milieu des voix grandissantes qui, du Japon et de l’étranger, parlent d’un possible retard ou même d’une annulation des Jeux de Tokyo en raison de la crise sanitaire mondiale, qui est actuellement pire en termes. d’infections quotidiennes qu’en mars dernier.

Le ministre japonais en charge des Jeux, Seiko Hashimoto, a également démenti cette information dans des déclarations faites aux médias de son pays ce vendredi.

“Du gouvernement japonais, nous mettrons tout en œuvre pour la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques cet été.»A-t-il commenté.

Il est important de mentionner que un sondage il y a un mois a révélé que 80% des Japonais s’opposent à l’organisation des Jeux en 2021, avec 35% en faveur de l’annulation et 45% demandant un nouveau report.

Les plus responsables de Tokyo-2020 Ils ont déjà assuré qu’un autre report est “absolument impossible” et prévoient des mesures contre le nouveau coronavirus qui, selon eux, garantiront la célébration des Jeux en toute sécurité, même sans vaccins.

Les mesures sanitaires et le report ont augmenté le coût prévu de 2,8 milliards de dollars pour atteindre un total minimum de 15,8 milliards de dollars, ce qui ferait de Tokyo 2020 l’édition la plus chère des Jeux d’été de l’histoire.

