Comme pour chaque présentation de Bouche Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté et, par conséquent, le public a été empêché de se rendre dans les stades, les portes ont été ouvertes tôt afin que certains fans caractérisés accrochent les drapeaux dans chacun des gradins. Ainsi, les sources sud et nord (dans lesquelles se trouve généralement La 12), présenteront de grands rideaux qui seront accompagnés des plus petits avec les noms des localités et des phrases populaires qui identifient Xeneize.

Pour la première fois de l’histoire, le Superclásico se déroulera sans public, en tenant compte du fait que pendant des années, il a été impossible pour les visiteurs de se rendre à ce type d’affrontement et qu’ils se sont à peine rencontrés dans une coupe d’été et au stade Santiago Bernabéu de Madrid, en raison de la revanche de la finale de la Copa Libertadores 2018 transférée en Espagne pour les troubles survenus dans le Monumental de Núñez.

La Bombonera bat son plein à quelques minutes du début du match (Officiel de Boca Junios)

Il Alberto J. Armando, qui a subi une série de changements tout au long de 2020, ce qui a considérablement modifié sa structure (à la fois en vue et dans l’élargissement de la capacité), il n’est pas seulement couvert dans son intégralité par les couleurs bleu et or mais aura aussi le souffle des fans de manière virtuelle, comme cela s’est produit lors des duels précédents. Cette mesure a été établie pour riposter contre le Racing pour les quarts de finale de Libertadores, dans le match dans lequel les hommes de Miguel Ángel Russo ont retracé la série qui les avait menés 1-0.

Les badges qui n’ont pas manqué ce rendez-vous sont ceux qui font référence Diego Armando Maradona, situé principalement dans la zone de box, où il se trouvait habituellement depuis sa retraite en tant que joueur professionnel et sa conversion en fanatique de Boca. Depuis sa mort, Boca a ajouté des joies dans son stade: victoire contre Newell’s et match nul contre Arsenal pour la Coupe nationale et qualifications à la Libertadores contre l’Internacional de Brasil et le Racing.

L’HISTOIRE DE LA BOMBONERA

En comptant les tournois officiels de 1940 à 2020, Xeneize a remporté 46 matchs, tandis que Millionaire en a remporté 21 et fait match nul 32 fois. Dans la différence de buts, le local a converti 140 et la visite a réussi à marquer 100 buts.

