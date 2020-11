. / EPA / OHAD ZWIGENBERG / Archives

Jérusalem, 15 novembre . .- Les avocats du Premier ministre israélien ont demandé plus de documentation pour préparer sa défense lors de l’audience tenue aujourd’hui à Jérusalem, ce qui pourrait retarder le début en janvier de la phase de preuve du procès pour corruption auquel Benjamin Netanyahu est confronté .

Le chef du gouvernement n’a pas eu à assister à cette audition, la troisième de la phase d’allégations, mais il devra siéger au banc à partir de janvier accusé de fraude, d’abus de confiance et de pots-de-vin dans trois affaires distinctes de corruption.

“Comment est-il possible que dans une affaire aussi sensible, il y ait des éléments cachés à la défense?” L’avocat de Netanyahu, Boaz Ben Tzur, a demandé un accès complet aux fichiers qui, selon lui, lui ont été cachés, selon le Digital Times d’Israël.

La radio militaire a estimé qu ‘«une décision judiciaire qui oblige l’État à fournir plus de matériel aux avocats pourrait être utilisée pour demander une prolongation» et permettre à la défense de gagner «plus de temps pour examiner le matériel».

Une autre vue de cette phase préliminaire est prévue dimanche prochain, le 6 décembre.

Le procès a commencé en mai, avec une première séance à laquelle Netanyahu a dû assister à laquelle je ne peux pas éviter la photo posée sur le quai. L’image sera répétée à partir de 2021, lorsque le président devra se rendre trois fois par semaine devant le tribunal de district de Jérusalem.

Netanyahu fait face à un procès pour avoir reçu des cadeaux en échange de faveurs et pour des accords présumés pour recevoir une couverture médiatique positive dans trois affaires de corruption distinctes. Il est accusé de corruption – pour laquelle la loi prévoit jusqu’à dix ans de prison -, de fraude et d’abus de confiance, passibles de trois ans de prison maximum.

Le Premier ministre nie toutes les accusations et a accusé les médias, les procureurs et les inspecteurs de police d’avoir orchestré un complot visant à le renverser.

Il est le premier chef de gouvernement de l’histoire israélienne à être poursuivi pendant qu’il était en service.

Cela a généré des manifestations hebdomadaires dans les rues du pays, dans lesquelles des milliers de manifestants demandent sa démission à la fois pour le procès et pour la gestion de la pandémie de coronavirus.

Hier, des centaines de personnes se sont rassemblées pour protester devant leur résidence officielle à Jérusalem, et bien d’autres aux ponts et intersections dans le reste du pays, comme cela s’est produit tous les samedis depuis mars.