Paolo Guerrero est le symbole de l’équipe nationale péruvienne (.)

Cette semaine, une vague de protestations Pérou Elle s’est terminée samedi avec deux morts, des centaines de blessés et même des dizaines de disparus, selon le coordinateur national des droits de l’homme. Un tel chaos a conduit à la démission du président Manuel Merino, cinq jours après avoir assumé. Dans ce contexte de violence et d’incertitude, diverses personnalités du sport péruvien se sont manifestées sur les réseaux sociaux.

Parmi les messages ressortait celui de Paolo Guerrero, symbole de l’équipe de football et idole de millions. Le joueur de 36 ans a écrit un message avant que la démission du président ne soit connue: «Je suis très choqué par tout ce qui se passe dans mon pays. Tout ce que la politique au Pérou peut causer, vraiment Il y a quelques années, je pensais que tout cela serait réglé et que nous serions un pays en passe de devenir meilleur. Aujourd’hui on ressent tout ce désordre politique et on regrette la perte de vies humaines, des personnes disparues et de nombreux blessés ».

“Qui est responsable de cela? Maintenant, qui mettra son visage et dira que tout ira bien? Qui va redonner vie à ces braves jeunes hommes? Tout ce que ces politiciens ont causé. Après hier, vous ne pourrez plus être calme, les politiciens. Allez tout d’un coup s’il vous plaît, regardez tout ce que vous avez causé, regardez toutes ces tragédies et pertes de tant de compatriotes, de mes frères péruviens. Quelle honte de voir tout ça. Allez maintenant! Sortez du pays qui ne vous fait aucun bien! », S’est exclamé le footballeur dans un post qui compte rapidement plus de 110 mille« likes »et des centaines de commentaires.

À la fin du texte, guerrier il a exigé: «Quittez Merino, remarquez! Merino n’est pas mon président, ce Congrès ne me représente pas “, et a envoyé un message sincère à ceux qui ont perdu la vie dans les manifestations:” Mes plus sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs proches. “

Le texte de Paolo Guerrero (Instagram: @ guerrero9)

Plusieurs athlètes se sont également exprimés sur leurs réseaux sociaux, la plupart avec des messages de paix comme Jefferson Farfán, mais d’autres l’ont fait avec des affirmations plus énergiques comme celle du footballeur. Renato tapia, qui a célébré la démission de Merino: «Nous l’avons fait. Vous rendez-vous compte de ce que nous sommes capables de faire? Maintenant, la chose la plus compliquée arrive, quelqu’un avec assez de couilles pour prendre ses fonctions pour que cela change. Allez, Pérou “.

Quelque chose de similaire a écrit sur Instagram Carlos Zambrano, également footballeur pour l’équipe nationale péruvienne: «Ce que le peuple voulait a été réalisé, la démission du président, mais n’oublions pas tous ceux qui sont au Congrès, ce sont les pires, sinon tout restera pareil. Force mon Pérou ».

Message de Jefferson Farfán (Instagram: @Jefferson_farfan_oficial)

En ce qui concerne la situation politique au Pérou, la Le Congrès doit maintenant nommer un nouveau président pour pacifier le pays. L’élu sera le troisième président dans moins d’une semaine, dans un pays durement touché par la pandémie de coronavirus et la récession économique, qui a plongé dans une crise politique lorsque le Parlement a destitué lundi le président populaire Martín Vizcarra lors d’un procès éclair.

Mérinos Il a déclaré que pour qu’il n’y ait pas de “vide de pouvoir”, les 18 ministres dans lesquels il a prêté serment jeudi resteront temporairement à leurs postes., bien que pratiquement tous aient démissionné après la répression des manifestants samedi. La Chambre a convoqué une session pour aujourd’hui à 18h00 (23h00 GMT) au cours de laquelle le nouveau président sera connu. Pendant ce temps, pendant environ six heures, le Pérou n’aura pas de président.

