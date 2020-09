Dans les premiers mois de la pandémie de COVID-19, certains dirigeants et experts américains ont cité des villes durement touchées telles que New York, Milan et Wuhan comme preuve que la densité de population était à l’origine des points chauds du coronavirus. Mais la simple densité n’a pas suffisamment prédit l’évolution de la maladie aux États-Unis, où le nouveau coronavirus s’est propagé bien au-delà des zones urbaines pour ravager les communautés rurales et les banlieues pendant le long été du pays.

De nombreux chercheurs en santé publique et en urbanisme conviennent que la concentration de personnes dans une certaine zone ne raconte pas toute l’histoire. Ils notent les exemples de villes à haute densité, notamment Hong Kong, Séoul et Taipei, où des interventions robustes et généralisées (telles que la distanciation sociale, le port de masques et la recherche des contacts) ont réussi à limiter les cas et les décès de COVID-19. Et les études menées au milieu de la pandémie suggèrent que d’autres facteurs – les liens entre les communautés, l’accès aux soins de santé et le surpeuplement dans une petite zone, par exemple – peuvent également influencer fortement la propagation de la maladie et la façon dont les résidents s’en sortent.

«Depuis les premiers jours de la pandémie, il y a eu un certain nombre d’articles spéculant si COVID-19 signifiera la fin des villes, [and] certains articles suggéraient que le COVID-19 provoquait un exode des villes vers les banlieues afin d’échapper au … virus », déclare Deepti Adlakha, chercheur en santé environnementale à l’Université Queen’s de Belfast. «Et depuis le début, ces questions m’ont semblé être de mauvaises questions à poser.»

D’une part, la densité de population d’une ville ou d’un comté ne saisit pas les subtilités de la manière dont les gens se rassemblent réellement dans des espaces plus petits, tels que ceux des campus universitaires ou des immeubles résidentiels individuels. «Le plus souvent, lorsque les gens parlent de densité et de COVID-19, ils parlent vraiment de surpeuplement», déclare Shima Hamidi, professeur adjoint de santé environnementale et d’ingénierie à l’Université Johns Hopkins. Parfois, la surpopulation se produit lorsque les gens se rassemblent pour des événements tels que des concerts ou des fêtes, note Ann Forsyth, urbaniste à l’Université de Harvard. La surpopulation peut également résulter de conditions socio-économiques qui obligent de nombreuses personnes à vivre dans un petit espace ou de préférences culturelles pour vivre dans des ménages multigénérationnels. Les bus et autres formes de transport en commun peuvent également être bondés, même dans les petites zones urbaines.

Toutes les situations de surpeuplement ne conduisent pas à une transmission virale généralisée. Mais certains se sont révélés être des événements à grande diffusion dans un large éventail de contextes aux États-Unis.Ces événements ont inclus une fête à la maison de banlieue dans le Connecticut, une conférence sur la biotechnologie dans un hôtel de Boston, une session d’étude biblique dans une église rurale de l’Arkansas et une nuit d’été. camps en Géorgie et au Missouri. «Le virus peut se propager très efficacement dans les foules. Cela ne semble pas toujours arriver, mais cela peut arriver », déclare Lorna Thorpe, épidémiologiste à l’Université de New York.

Les villes à haute densité peuvent offrir plus de possibilités de surpeuplement. Mais en Asie, des précautions de santé publique appropriées ont épargné de nombreuses mégalopoles du pire. Même dans la ville durement touchée de New York, Manhattan a maintenu les taux de COVID-19 les plus bas parmi les cinq arrondissements de la ville, malgré la densité de population la plus élevée. Pendant ce temps, certains quartiers à faible densité du Queens et du Bronx ont connu des taux plus élevés d’infection et de décès.

Hamidi a examiné certains des facteurs de confusion – taille métropolitaine, statut socioéconomique des résidents, qualité des soins de santé et adoption de la distanciation sociale – lors de l’analyse de la façon dont la densité affecte la propagation et la mortalité du COVID-19 dans plus de 900 comtés américains. Elle et ses collaborateurs de l’Université de l’Utah ont découvert que la densité des comtés n’avait aucun rapport significatif avec le taux d’infection. En fait, les comtés à plus forte densité étaient en fait associés à des taux de mortalité plus faibles, peut-être parce que les résidents suivaient plus strictement les directives de distanciation sociale ou avaient un meilleur accès aux soins de santé. «Si vous souhaitez déménager dans une zone rurale pour être à l’abri du COVID, peut-être [that helps] parce que vous avez moins de contacts », déclare Brooke Nichols, économiste de la santé à l’Université de Boston, qui n’a pas participé à l’étude. «Mais en termes de mortalité, vous pourriez en fait être plus à risque parce qu’il n’y a peut-être pas les services là-bas pour vous soutenir.»

L’un des plus grands prédicteurs du taux d’infection était la taille de la métropole – un facteur que les chercheurs considèrent comme reflétant le nombre de comtés de la région métropolitaine étroitement liés par la communauté, le transport, le logement et les relations économiques. Et l’implication que ce type de connectivité entre les communautés peut jouer un rôle important dans la propagation du nouveau coronavirus a été renforcée dans une étude longitudinale de suivi. Il a montré qu’une plus grande taille métropolitaine était liée à des taux d’infection et de mortalité plus élevés au fil du temps, tandis qu’une densité de population plus élevée (sans ce facteur de confusion) était liée à des taux d’infection et de mortalité plus faibles au cours de la même période.

Pourtant, les experts n’ignorent pas l’impact potentiel d’une densité élevée sur le risque d’infection. «Ce n’est pas une conclusion surprenante de dire que si vous vivez dans une zone urbaine dense, il faudra probablement un peu plus d’intervention pour vraiment réduire ces taux de contact», déclare Laura White, biostatisticienne à l’Université de Boston. Mais il reste difficile de distinguer l’effet de la densité des autres facteurs.

De nombreux chercheurs affirment que les études futures pourraient bénéficier d’une focalisation sur les quartiers individuels plutôt que de se situer au niveau de la ville et du comté car, comme le montre l’expérience de New York, même les quartiers adjacents peuvent avoir des niveaux d’infection et de mortalité très variables. «Dans chaque ville, il existe différentes communautés», explique David Rubin, médecin et directeur du PolicyLab à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. «Il y a ici une granularité qui se joue au niveau du quartier.»

Mais il y a des défis à relever lors de l’étude d’une pandémie à évolution rapide basée sur des mesures statiques, telles que la densité résidentielle, qui ne sont mises à jour que périodiquement, explique Constantine Kontokosta, chercheur en urbanisme à N.Y.U. Au lieu de cela, ses collègues et lui ont utilisé les données de localisation de smartphone anonymisées de millions d’utilisateurs à New York pour étudier ce qu’ils décrivent comme la «densité d’exposition» – une mesure plus dynamique des niveaux d’activité du quartier – et la proportion des activités -les zones à risque. Ils espèrent étendre cette approche à de nombreuses autres villes à travers les États-Unis. «Cette question de savoir comment les gens réagissent, comment les gens se comportent et changent de comportement, est un élément vraiment important dans le contexte des niveaux globaux de risque et de transmission qui peuvent survenir un endroit donné », dit Kontokosta.

L’une des conclusions préliminaires de son groupe appuie les analyses précédentes montrant que les quartiers avec des proportions plus élevées de populations minoritaires et à faible revenu sont plus à risque d’infection. Cette observation correspond à un article de pré-impression de l’équipe de l’Université de Boston de White soulignant que les communautés de New York avec un pourcentage plus élevé de «travailleurs essentiels» – qui sont plus susceptibles de provenir de ces groupes socio-économiques et doivent faire la navette – sont plus à risque. «La densité n’est probablement qu’un des nombreux facteurs clés qui déterminent la vulnérabilité des habitants de la ville au COVID-19. Et cela joue apparemment un rôle moins important par rapport aux facteurs socio-économiques », déclare James Sallis, chercheur en santé publique à l’Université de Californie à San Diego.

Il y a un risque que des perceptions erronées persistantes de la densité comme «ennemi» pourraient encourager certains gouvernements locaux et promoteurs à promouvoir l’étalement des banlieues pour des raisons erronées, dit Adlakha. Elle et Sallis ont étudié un échantillon petit mais diversifié de plusieurs dizaines de villes à travers le monde sans trouver d’association entre les cas de COVID-19 à haute densité et par habitant ou les taux de mortalité.

Il reste encore beaucoup à faire pour clarifier comment la densité de population et d’autres facteurs façonnent la propagation du COVID-19. Mais les chercheurs conseillent qu’il serait prématuré de déplorer la «fin» des villes ou de les abandonner uniquement par peur du virus. «C’est une idée fausse que nous ne devrions pas vivre dans les villes», dit Rubin. «De nombreuses villes dans le monde se portent bien.»

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus de Scientific American ici. Et lisez la couverture de notre réseau international de magazines ici.