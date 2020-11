Malgré la quantité d’informations publiées sur VenezuelaTrès peu de consommateurs de ces nouvelles seraient en mesure de dire quand ce processus politique a commencé, quel soutien réel il a dans le pays des Caraïbes ou les raisons pour lesquelles il se trouve dans une situation particulière.

Dans ces informations, générées dans les médias dont les actionnaires ont certains intérêts dans la nation sud-américaine, le contexte électoral n’est pas non plus expliqué en détail. L’état du camp progressiste n’est pas connu, ni quelles sont ses priorités politiques dans l’AN. Ce qui pourrait être effectué si le Grand pôle patriotique obtenir à nouveau la majorité, perdue lors des dernières élections de 2015.

Le législateur vénézuélien actuel et candidat à la réélection Saul Ortega, offre des explications à ces questions qui sont laissées de côté dans l’actualité qui traite des affaires vénézuéliennes.

Ce n’est pas seulement un progressive actif en politique depuis 1974, mais a été l’un des rédacteurs de l’actuelle Constitution bolivarienne du Venezuela, approuvée par 71% lors d’un référendum en 1999; Il a été parlementaire et président du Parlement du MERCOSUR et est actuellement député à l’Assemblée nationale constituante (ANC) et à l’AN du Venezuela.

Par conséquent, très peu de Venezuela pourrait expliquer, comme il l’a fait, quelles sont les priorités législatives de la gauche dont il fait partie: «elles sont d’ouvrir la voie à la Révolution bolivarienne, de renforcer l’État, ainsi que les mécanismes de participation du peuple à la prise de décision, en soutenant l’autonomie et droits fondamentaux conquis par le peuple en ces temps de révolution “.

Des droits tels que le fait d’avoir une identité juridique devant l’État, le libre accès au Santé Pourtant le éducation «Ils doivent être blindés, ainsi que les avancées» dans le but «qu’il n’y ait pas de retour contre-révolutionnaire ou d’action réparatrice de l’oligarchie dans le cas du Venezuela, afin que nous puissions construire un phare de lumière pour les travailleurs et les peuples qui souffrent en notre continent ainsi que le monde. “

Saul Ortega donne la parole à l’une des valeurs dont les Bolivariens et les Chavistes sont les plus fiers, la solidarité internationale. Il se bat dans Venezuela car “que les parias de la terre continuent de rêver qu’un autre monde est possible et que le socialisme est l’alternative aux projets néolibéraux que nous avons connus”. Il considère que “la révolution bolivarienne est la seule alternative pour construire en paix une société qui garantisse le plus grand bonheur et la plus grande stabilité possible aux peuples du Venezuela, d’Amérique latine et des Caraïbes”.

«Dans la révolution bolivarienne», approfondit le législateur, «est le concept de la grande patrie, de l’idéologie bolivarienne, qui propose l’intégration et l’unité politique pour briser les liens du colonialisme et du néocolonialisme impérialiste de ces temps».

Par conséquent, selon candidat à la réélection, «à juste titre, l’impérialisme s’attaque impitoyablement à tous les efforts de l’architecture politique aux temps d’or de l’Amérique latine avec Chávez, Lula, Evo, Tabaré dans le cadre de la construction du Mercosur, de la CELAC, UNASUR, ALBA et Petrocaribe comme projet libérateur pour nos peuples ».

Ces projets “ne sont pas seulement une nécessité, nous n’avons pas d’autre alternative, dans le cadre de la dépendance et du néocolonialisme, nos peuples sont historiquement condamnés à la faim et à la misère”, conclut-il.

Saul Ortega sait que la majorité des personnes en dehors du Venezuela considèrent que les conditions de vie actuelles des Vénézuéliens sont dues à l’administration de Nicolás Maduro. Ils aimeraient vous dire que «notre pays a été pillé pendant des décennies. Le peuple vénézuélien connaissait la qualité de vie, l’inclusion et les droits de l’homme. De même, il a appris l’éducation, la santé, le logement et la sécurité sociale, qui sont également considérés par la révolution comme des droits de l’homme.

Il soutient que le processus qui a commencé Hugo Chavez le 4 février 1992, il rend visible le peuple, qui devient «un sujet politique, économique et social». A titre d’exemple, le leader historique de gauche soutient que “les communautés autochtones n’étaient pas considérées comme des groupes de personnes, c’est la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela qui leur donne le rang et le statut qu’elles méritent en tant que peuple habitant notre patrie”.

Précisément à cause de cette rupture avec le passé politique, qui a produit des changements importants, «le peuple vénézuélien a connu la qualité de vie» avec le Révolution bolivarienne, exprime Ortega, qui regrette que “nombre de ces conquêtes aient été annulées dans une certaine mesure, toutes en raison du blocus et de la guerre économique”.

Les sanctions, appelées au Venezuela Mesures coercitives unilatérales, représentent une complication d’une ampleur énorme, “aucun pays ne peut résister à une attaque aussi brutale contre son économie que le font le peuple vénézuélien” mais même ainsi “, avec la rareté et la précarité, la révolution continue de garantir la construction de le logement ainsi que la santé et l’éducation pour tous », explique le candidat.

Saul Ortega soutient que «cela ne se produit dans aucun pays du mondePas même dans les soi-disant «pays développés». Il affirme que là-bas, “en ce qui concerne l’éducation, les enfants, les jeunes et les adolescents sont pleinement pris en charge”.

Notant que la majorité des informations sur le Révolution bolivarienne ils contiennent toujours un langage négatif, nous voulions interroger Saúl sur les principaux succès du processus politique, pour proposer un changement de paradigme. «Les succès de la révolution bolivarienne sont dans le projet de construction du pays. Nous dépassons les 3 000 000 de foyers d’intérêt social accordés aux Vénézuéliens. L’enseignement universitaire est déjà universel, il est intégré dans le pays.

De même, tous les niveaux d’enseignement sont obligatoires. La santé est toujours gratuite, aussi les niveaux de souveraineté et d’indépendance sont pleins. De même, l’unité civico-militaire comme projet d’avenir et d’intégration de nos peuples. Ce sont des objectifs stratégiques sur lesquels nous continuons de travailler », souligne-t-il.

Sur les questions en suspens, le chef de la PSUV considère qu’il y en a une qui se démarque des autres, “la construction du socialisme”, quelque chose qui aujourd’hui au Venezuela “est une expérience de gouvernement d’entreprise, de participation citoyenne, d’incorporation du peuple comme sujet économique, social et politique”, commentaires.

Il considère que ce scénario articulé après plusieurs décennies de travail, «donne les possibilités, basées à la fois sur des expériences positives et négatives, de construire une société beaucoup plus inclusive qui s’inscrit dans la politique socialiste. Tout cela est en suspens, la construction du socialisme, continuer à progresser dans l’intégration latino-américaine et caribéenne et les relations dont la révolution bolivarienne a besoin avec tous les peuples du monde.