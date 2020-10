Sa belle-fille Witter Fiona Ufton a publié la dernière photo de Sean Connery sur ses réseaux sociaux

Il y a plus d’un an, Fiona ufton, Chanteuse irlandaise et belle-fille de Sean Connery, a rendu publique la dernière photo sur laquelle a été vu l’acteur écossais, décédé aujourd’hui à l’âge de 90 ans. À l’époque, le 25 août 2019, on le voit dans le célèbre son 89e anniversaire avec Ufton et son fils, Jason Connery.

Jason Connery, acteur comme Sean, a déclaré à la presse britannique que son père était “mauvais pendant un certain temps” et est décédé pendant la nuit accompagné de sa famille à Nassau, aux Bahamas. “C’est un journée triste pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père, et un triste perte pour toutes les personnes qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait comme acteur », a-t-il ajouté.

Connery, né en Edimbourg en 1930, était l’un des visages les plus reconnaissables au cinéma. A gagné Une renommée mondiale dans les années 1960 et 1970 lorsqu’il a commencé à jouer à James Bond, l’agent secret le plus célèbre de l’histoire. Ce rôle, et le magnétisme voyou avec lequel il l’a fait, ont positionné l’acteur comme l’un des hommes les plus recherchés au monde et l’une des grandes icônes dans la seconde moitié du 20e siècle.

Sean Connery, comme le légendaire James Bond

Tout au long des années 70, sa présence est devenue courante dans certains des films d’aventure les plus mémorables de cette décennie, de l’explorateur qui accompagnait Michael Caine dans “L’homme qui voulait être roi“(1975) à Robin Hood de”Robin et marian»(1976), en passant par l’épopée orientaliste de«Le vent et le lion»(1975).

Cependant, après cette étape en tant qu’homme d’action, La reconnaissance de Connery en tant qu’acteur a explosé tardivement, quand il a joué dans une série de film à grand succès à la fin des années quatre-vingt.

Son portrait d’un flic vétéran coriace dans le film “Les Incorruptibles”Lui a donné son seulement Oscar, du meilleur acteur de soutien, en 1987.

Outre ce film, d’autres rôles comme celui de Le père de Harrison Ford dans “Indiana Jones et la dernière croisade»(1989), ou celui de capitaine de sous-marin soviétique dans«La chasse à octobre rouge»(1990) ont consolidé leur prestige auprès des nouvelles générations, sans perdre leur magnétisme.

Sean Connery et sa femme Micheline arrivent en gondole au Venetian Resort Hotel & Casino à Las Vegas, Nevada, le 30 juin 2003 pour la première du film “The League of Extraordinary Gentlemen”. (Ethan Miller /)

Fils d’un chauffeur de camion et d’un nettoyeur, Connery, qui a fêté ses 90 ans en août, a quitté le théâtre en 2006 et la vie publique en 2011, pour profiter d’une retraite dorée aux Bahamas.

Très impliqué dans la cause Indépendance écossaise, a profité de moments comme cérémonie au cours de laquelle l’Eeina Isabel l’a fait chevalier, dans laquelle il est apparu avec une jupe écossaise, pour justifier ses origines.

La Ministre en chef de l’Écosse, le nationaliste Nicola Sturgeon, a été “navré” par la mort de “l’un des enfants les plus aimés de notre nation».

«C’était une légende mondiale, mais surtout, un patriote écossais et fier. Sa présence dominante à l’ouverture du Parlement écossais en 1999 a montré sa l’amour pour son pays de naissance. Sean était un un défenseur de longue date d’une Écosse indépendante et ceux d’entre nous qui partagent cette conviction lui doivent une dette de gratitude », a-t-il déclaré.

