Les dernières annonces du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden visent directement les États swing et les latino-américains à travers le pays.

Le rappeur portoricain Bad Bunny soutient l’ancien vice-président et sénateur Kamala Harris (D-Californie) lors des élections de 2020 et a prêté l’un de ses tubes à une nouvelle publicité pour les démocrates. La publicité présente des images de fans enthousiastes du président Trump en 2016 juxtaposées à un récent rassemblement peu fréquenté, ainsi que la séance photo biblique de Trump et cette fois-là, il a serré et embrassé un drapeau. Vidéo de la police réprimant les manifestants alors que Trump les encourage. Pero Ya No de Bad Bunny joue en dessous, avec ses paroles incroyablement simples qui se traduisent par « Je t’aimais avant, mais plus maintenant / Je t’aimais, mais plus maintenant. »

Vendredi également, la campagne Biden a lancé une série de publicités capitalisant sur les stades de sport vides des États swing américains. Lecture de texte « Trump a mis l’Amérique à l’écart. Revenons dans le jeu », coule sur des images de drones de stades, avec des emplacements personnalisés pour les publicités en Arizona, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Une version nationale comprend également une plage et une église fantomatiques.

NOUVEAU: La publicité numérique de Biden cible les amateurs de sport, montrant des images de stades vides en raison de la pandémie COVID-19 La campagne a repris le masthead YouTube dans tout le pays avec une version de 30 secondes, ainsi que CBS Sports Versions ciblées fonctionnant en AZ, PA, MI et WI pic.twitter.com/uJQFcHL9uR – Johnny Verhovek (@JTHVerhovek) 28 août 2020

