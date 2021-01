15 minutes. S’il paraît clair que la «destitution» de Donald Trump ne sera pas achevée avant la fin de son mandat, le 20 janvier, le Sénat, qui sera bientôt contrôlé par les démocrates, a en son pouvoir pour bloquer ses ambitions politiques pour 2024 et le priver de la pension viagère et les autres prestations auxquelles ont droit les anciens présidents.

Ce mercredi, la Chambre des représentants a approuvé l’ouverture d’un deuxième et historique processus de destitution au Sénat contre Trump pour “incitation à l’insurrection”, ce qui, selon le chef sortant de la Chambre haute, le républicain Mitch McConnell, ne se produira pas avant sauf la veille du départ de l’actuel président de la Maison Blanche.

Dix membres du Congrès républicains ont rejoint la résolution de jeudi et McConnell n’a pas manifesté son opposition à ce que Trump soit reconnu coupable de l’acte d’accusation préparé par les démocrates, même après avoir quitté ses fonctions, ce que la Constitution autorise pour les anciens présidents.

La destitution mettrait fin aux aspirations d’ici 2024

Même si Trump termine son mandat, si la destitution gagne le soutien des deux tiers du Sénat, même avec Joe Biden installé à la Maison Blanche, le président républicain serait formellement accusé de «crimes graves» et la porte serait ouverte pour le priver plus tard de presque tous les avantages d’être un ancien président et de vous assurer de ne plus vous présenter à la vie politique.

Le processus n’est pas facile. Les deux chambres du Congrès doivent voter en faveur de son retrait de la présidence. Et encore une fois, une supermajorité à la Chambre haute est nécessaire pour franchir cette étape sans précédent.

Un autre vote supplémentaire, cette fois à la majorité simple, serait nécessaire pour exclure Trump de toute candidature à un poste politique. Pour les républicains, ce serait une garantie de ne pas avoir à traiter avec Trump dans un processus primaire pour les élections de 2024.

Les deux sénateurs démocrates de Géorgie qui ont mis fin à la domination républicaine de la chambre pourraient être assermentés la semaine prochaine.

Adieu la pension viagère

Si la destitution et l’expulsion de la présidence étaient approuvées par le Sénat, Trump perdrait également sa pension viagère. Dans le cas de Trump, cet avantage aux anciens présidents s’élève à 200 000 dollars par an.

L’interdiction de recevoir des fonds publics s’étendrait à la dotation des anciens présidents pour les voyages et le maintien d’un bureau.

Ce sac de dépenses remboursable peut atteindre un million de dollars, avec un financement supplémentaire pour l’ancienne première dame Melania Trump.

Trump continuerait à maintenir la protection à vie des services secrets, une autre des prérogatives d’avoir été chef de l’État.

Et il aurait la possibilité de faire appel de ces mesures sans précédent par le législatif et de les contester devant la justice et la Cour suprême.