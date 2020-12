Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a réduit en novembre une partie de l’importante dette que l’administration centrale entretient avec la BCRA, présidée par Miguel Pesce

Pour le deuxième mois consécutif, en novembre, le taux de croissance de la dette brute de l’administration centrale s’est à nouveau ralenti, à peine 223 millions USDs, contre 960 millions USD en octobre et 2 768 millions USD en septembre.

Les données mises à jour du ministère des Finances ont révélé des changements notables dans la structure de l’endettement de l’État, qui s’élevait à 333 368 millions USD

D’une part, il a été observé que le total des engagements à court terme, d’une échéance inférieure à un an, diminuait de l’équivalent de 1 755 millions de dollars, principalement du fait des annulations de bons du Trésor en pesos; tandis que les contrats à long terme ont augmenté de 1 956 millions de dollars, principalement grâce à l’émission de titres publics en pesos ajustables à l’inflation et en devises, dans des proportions similaires; tandis que la dette avec paiement différé et en attente de restructuration a augmenté de 22 millions USD.

Ces mouvements ont été alignés sur les orientations proposées par le ministre de l’Économie dès le premier jour de son mandat, Martín Guzmán, pour allonger les délais de paiement, afin de donner à l’économie la possibilité de se réactiver et de retrouver la capacité d’honorer ses obligations financières.

Source: Ministère des Finances de la Nation

D’autre part, également à partir des statistiques officielles auxquelles il avait accès Infobae Il est apparu qu’en novembre, contrairement à ce qui avait été observé les mois précédents, la dette en monnaie nationale a été réduite de l’équivalent de 1387 millions de dollars et le total pris en charge en devises a augmenté de 1588 millions de dollars, afin de satisfaire l’appétit des investisseurs qui voulaient désarmer les positions en pesos et éviter une répétition des pressions haussières sur le marché des changes qui ont eu lieu dans les premières semaines d’octobre.

Source: Ministère des Finances de la Nation

Autre événement marquant du mois, le ministre de l’Économie a honoré l’engagement pris depuis la mi-septembre de commencer à réduire la dépendance à l’aide de la Banque centrale en tant que prêteur de dernier recours du Trésor pour couvrir l’important déficit budgétaire. Les avances temporaires à court terme ont diminué de l’équivalent de 302 millions de USD à 7 979 millions de USD; et extraordinaires, à long terme, ont été réduits de 285 millions USD à 7525 millions USD.

Résultat net des 12 derniers mois

Avec ces mouvements, la dette publique s’élevait à fin novembre à 333368 millions USD, augmentée de 20070 millions USD par rapport au niveau d’avant le changement de gouvernement, principalement en raison de la persistance d’un déficit budgétaire important et de la quasi-fermeture des marchés internationaux. la dette, d’abord en raison de la gestion de la restructuration des termes avec échange de nouvelles obligations, puis en raison de l’incertitude générée par l’absence d’un plan économique global adapté au scénario engendré par la crise sanitaire.

Source: Ministère des Finances de la Nation

Au cours de cette période, le montant total des besoins de financement de l’administration centrale pour les échanges et les placements d’obligations destinés à couvrir le déficit budgétaire de la période non couverte par l’émission de la Banque centrale s’élevait à l’équivalent de 198 957 millions de USD; tandis que les amortissements, échanges et annulations ont totalisé 171 916 millions de dollars. D’où un augmentation nette primaire de 27 041 millions USD, aligné sur le rouge accumulé des finances publiques.

Source: Ministère des Finances de la Nation

Cependant, l’émergence de la pandémie COVID-19 a généré des mouvements uniques de la valeur de la monnaie étrangère, dont le résultat net a été positif pour l’Argentine, car il a permis de «liquéfier» une partie de la dette publique, sous l’effet des «écarts de change “qui a soustrait au cours de la période l’équivalent de 8 321 millions de USD; et 478 millions USD supplémentaires dus à la variation des engagements ajustables pour l’inflation à un taux inférieur à celui enregistré dans le prix du dollar.r sur le marché de gros, pour le commerce extérieur et les opérations financières sans quota pour les entreprises et entités.

Ces variations négatives, ajoutées aux effets de la capitalisation des obligations d’échange, des prêts garantis, du billet à ordre Banco Nación et d’autres opérations mineures, comme la partie de la dette qui n’est pas entrée dans l’accord proposé par le ministre Martín Guzmán, ont déterminé un «Économies» nettes de 7 045 millions USD, et atténué la hausse finale des engagements de l’Administration centrale à hauteur de 20 070 millions USD précités.

Mouvements compensatoires

Cependant, certains économistes préviennent que l’ampleur de la croissance de la dette du secteur public a été nettement moindre en termes nets intra-secteur public, car depuis le début du gouvernement Alberto Fernández, des engagements à court et à long terme se sont accumulés avec la Banque centrale, qui sont enregistrées dans le bilan de l’entité en tant que croissance des actifs. Il s’agit d’un total de 11 302 millions de dollars, un produit de financement de 19 421 millions de dollars et des annulations de 8 119 millions de dollars.

Ainsi, si le montant brut de 20 070 millions USD d’augmentation globale est soustrait de ces 8 119 millions USD de nouvelles dettes que le Trésor a assumées avec la BCRA, la croissance nette des obligations financières de l’État a été limitée à 8 768 millions USD.

Cependant, d’autres économistes soutiennent que cet exercice est de nature à court terme, parce que dans des conditions où le gouvernement, présent ou futur, honore l’engagement d’annuler cette dette, il est fort probable qu’il devra le faire avec le placement d’obligations auprès du secteur privé, afin de ne pas avoir à se soumettre à l’ensemble du la société à un ajustement budgétaire sévère qui permet d’atteindre l’ampleur de l’excédent des finances publiques nécessaire pour disposer de véritables ressources à payer.

