Un homme portant un masque facial sous le menton regarde un panneau indiquant “Risque élevé de contagion, l’utilisation de masques faciaux est obligatoire” dans l’un des quartiers où le bureau du maire a décrété une quarantaine stricte, au milieu d’une épidémie de maladie à coronavirus ( COVID-19), à Bogota, Colombie le 5 janvier 2021. REUTERS / Luisa Gonzalez

Ce mercredi 6 janvier, la Colombie a de nouveau enregistré un nombre élevé de nouvelles infections par covid-19. Il y a eu 16 805 cas positifs confirmés au cours des dernières 24 heures, de sorte que le pays connaît déjà sa deuxième vague d’infections.

Selon le Dr Óscar Dueñas, directeur de l’hôpital universitaire national (HUN) de l’Université nationale de Colombie, l’impact de l’augmentation des cas positifs a généré dans l’établissement une demande accrue de services de soins intensifs et d’hospitalisation, qui rapporte 95% de son occupation totale, a rapporté l’Agence nationale de presse universitaire.

«En ce moment, les deux ou trois lits gratuits sont déjà attribués, en attendant l’arrivée des patients référés par le centre de contrôle d’urgence. Bien qu’il y ait un mouvement de patients qui se rétablissent et quittent les soins intensifs vers l’hospitalisation, le taux d’occupation ne diminue pas en raison de la forte demande de lits que le District a actuellement “dit le Dr Dueñas.

Pour sa part, Carlos Arturo Álvarez, médecin spécialiste des maladies infectieuses et coordinateur national des études COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a assuré à cette agence que «le deuxième pic épidémique que traverse le pays était attendu, étant donné la plus grande mobilité des citoyens pour les fêtes de fin d’année ».

Plusieurs personnes font aujourd’hui la queue pour entrer dans une banque de la ville d’Usaquén, à Bogotá (Colombie). . / Carlos Ortega

Il a en outre ajouté que “Ce pic sera encore plus élevé en juin, puisque, contrairement à certains pays européens, nous n’avons pas atteint un niveau de contagion nul, mais il est resté stable jusqu’aux vacances, où il a de nouveau augmenté plus fortement”.

Pour Álvarez, de nombreuses villes viennent de sortir du premier pic de contagion et d’autres connaissent le second, donc parler de mesures drastiques, comme l’isolement obligatoire pour l’ensemble du territoire, n’est pas une décision qui peut être prise de manière généralisée, mais plutôt le contexte de chaque région et de chaque commune doit être pris en compte.

«Plus la population est mobilisée, plus la circulation du virus est importante, et dans le cas de Bogotá, les mesures de confinement par localité auront un impact qui, même s’il ne se verra pas immédiatement, se traduira par la réduction du taux de transmission, en le nombre total de personnes infectées et la demande de lits aux soins intensifs, au moins dans une semaine ou deux “Álvarez a déclaré à l’agence de presse des Nations Unies.

L’infectologue a précisé que, dans chaque commune, la séroprévalence (nombre total de personnes infectées) doit être analysée afin d’évaluer quelles mesures peuvent être mises en œuvre. «Par exemple, Barranquilla a une séroprévalence de 55%, Medellín de 25% et Bogotá d’environ 30%, ce qui signifie que bien que de nombreuses personnes aient été infectées, il est encore nécessaire de parvenir à une ‘immunité collective’. des mesures doivent être appliquées à chaque cas et à chaque ville », il a souligné.

L’occupation totale des USI à Bogotá est passée à 85,3%

Après que des différences aient été signalées entre les données présentées par le ministère de la Santé et la faculté de médecine de Bogotá, aujourd’hui 6 janvier, les chiffres de SaludData rapportent que «l’occupation totale des unités de soins intensifs à Bogotá est de 85,3%, tandis que l’occupation des unités de soins intensifs pour le COVID-19 est de 81,86% “.

Le chiffre s’avère alarmant car il commence à créer une incertitude dans le public sur ce qui se passera si les USI de la capitale sont remplies à 100%?

Au cours des dernières heures à Bogotá, 38 lits en USI étaient occupés par des patients référés par covid et la disponibilité est désormais de 319 tandis que pour les autres maladies, la disponibilité de lits est de 331, huit de moins que ce mardi.