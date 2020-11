Image de fichier du décompte des voix du plébiscite constitutionnel au Chili, dans la ville méridionale de Concepción, le 25 octobre 2020. REUTERS / Jose Luis Saavedra

SANTIAGO, 10 novembre (.) – Le processus de rédaction d’une nouvelle constitution au Chili conduira les entreprises à reporter leurs décisions en attendant les effets du nouveau cadre juridique, a annoncé mardi l’agence Fitch.

L’agence de notation a noté dans un rapport que les dépenses en capital sont déjà maintenues au minimum en raison de l’impact de la vague de protestations sociales qui a débuté à la fin de l’année dernière, ajouté aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

“Les entreprises chiliennes vont probablement reporter les décisions d’investissement importantes en raison de la réécriture en cours de la constitution du pays et pourraient être soumises à des impôts plus élevés pour aider à financer des dépenses fiscales plus élevées”, a déclaré Fitch dans une note.

Le mois dernier, les Chiliens ont approuvé avec environ 80% des progrès vers la rédaction d’une nouvelle lettre fondamentale, dont les rédacteurs seront élus en avril et auront jusqu’à un an pour présenter le nouveau texte lors d’un référendum pour son approbation.

“Une nouvelle Constitution reflétant des avantages sociaux plus importants pourrait créer un environnement opérationnel plus difficile pour les entreprises”, a-t-il ajouté.

Fitch a souligné que de nouvelles politiques sociales devraient entraîner une hausse des dépenses budgétaires, une dette plus élevée et la nécessité éventuelle d’augmenter les impôts.

«Des impôts sur les sociétés plus élevés réduiraient initialement les flux de trésorerie et la rentabilité des entreprises», a-t-il déclaré.

En outre, la nouvelle constitution pourrait modifier ou augmenter la réglementation de certains secteurs importants et conduire à de nouvelles politiques environnementales et à des exigences plus strictes pour les entreprises.

Il y a quelques jours, le chef d’une importante association de sociétés minières a déclaré à . dans une interview que les investissements ralentiraient au cours des deux prochaines années.

En octobre, Fitch Ratings a abaissé la note souveraine du Chili à «A-» de «A» pour ce qu’elle considérait comme un affaiblissement des finances publiques en raison de l’augmentation des demandes sociales.

(Rapport de Fabián Andrés Cambero)