Le ministre de l’Economie, Martín Guzmán, a assuré aujourd’hui que “nous avons une économie en reprise depuis quatre mois” qu’il a jugée “hétérogène”, et a affirmé que le budget national “doit être au cœur de la stratégie économique de reprise”.

Il l’a fait à son arrivée aujourd’hui à Resistencia, la capitale du Chaco, pour participer avec le gouverneur Jorge Capitanich à des réunions avec des hommes d’affaires et à l’inauguration du nouveau ministre du Plan, de l’Infrastructure et de l’Économie de la province, Santiago Pérez Pons.

Mais au-delà des données macroéconomiques, Guzmán a cherché à clore une discussion qui a traversé pendant des jours le cabinet économique et a souligné que les programmes d’aide aux revenus familiaux d’urgence (IFE) comme celui de L’assistance d’urgence au travail et à la production (ATP) ne se poursuivra pas.

«Certaines mesures ont été prises dans le contexte des restrictions les plus fortes à la circulation. Ces restrictions ne sont pas présentes aujourd’hui, elles ont changé. Les mesures doivent donc être différentes », a déclaré le ministre.

Concernant l’ATP, Guzmán a souligné qu ‘«il a été mis en œuvre en 2020 pour protéger le travail et la production, et il a évolué pour devenir ce que l’on appelle le système REPRO. Maintenant, ce programme se poursuivra, qui a été élargi pour répondre aux besoins des secteurs critiques, qui sont différents de celui qui constituait l’ensemble des secteurs critiques au début de la pandémie.

Concernant l’IFE, le chef du Palacio de Hacienda a déclaré: «Il en va de même avec les mesures de protection des secteurs les plus vulnérables. L’IFE était une mesure pour les restrictions les plus sévères dans un contexte de diffusion qui n’existe pas aujourd’hui. Aujourd’hui, les programmes sont différents ».

À partir de là, Guzmán a évoqué le budget où il a déclaré que la loi pour 2021 “doit être au cœur de la stratégie économique de relance, nous devons construire une culture plus profonde de la planification”, a déclaré aujourd’hui le ministre Guzmán lors d’une visite au Province du Chaco.

En ce sens, il a souligné que “le budget vise une reprise immédiate et une augmentation de la capacité de production à moyen terme afin de ne pas se heurter aux restrictions” et que le règlement “prévoyait une augmentation des investissements dans l’inclusion sociale active, qui Cela nous permet d’avoir des programmes de développement social, pour protéger les secteurs les plus vulnérables. Mais encore une fois, aujourd’hui, les programmes sont différents ».

Dans un autre passage de la conférence, il a évoqué le déficit dû aux chiffres publiés ces jours-ci et a déclaré que le gouvernement avait établi «une voie dans laquelle le budget 2021 est la première étape dans ce que nous cherchons à résoudre deux problèmes à la fois: premièrement, que l’État joue un rôle actif dans la reprise, en promouvant la demande globale et, en même temps, en favorisant les conditions d’une plus grande capacité de production dans l’économie et qu’il s’agit d’un multiplicateur de l’économie dans le secteur privé. C’est quelque chose qui doit toujours se produire dans une situation de récession, l’Etat a un rôle dans la reprise, plus généralement dans l’adoption de politiques en quête d’un dynamisme plus productif ».

«En même temps, vous devez mettre de l’ordre dans les comptes fiscaux. Cela signifie que l’économie ou la trajectoire budgétaire doit emprunter un corridor relativement étroit dans lequel la demande globale est tirée tandis que l’augmentation de la collecte, qui se produit lorsque l’activité économique augmente, entraîne une réduction du déficit », a-t-il ajouté. .

Enfin, il a évoqué le financement où il a répété la nécessité de «réduire progressivement» les besoins de financement de la Banque centrale au Trésor. “L’ensemble du programme pluriannuel de stabilisation macroéconomique tiendra compte de ces principes.”

Le chef du Palacio de Hacienda tiendra une réunion avec les directeurs des chambres de commerce du Chaco et offrira une conférence à l’Université nationale du Nord-Est (UNNE). Guzmán visitera également une usine textile à Resistencia, en compagnie du président provincial et du nouveau ministre de l’Économie du Chaco.

Dans l’image, le ministre de l’Économie de l’Argentine, Martín Guzmán. . / Juan Mabromata / Archives

La visite au Chaco s’inscrit dans le nouveau rôle que le ministre a pris après l’accord avec les créanciers privés et qui sera approfondi au cours de cette année: sortir sur le territoire.

Il y a quelques jours, Guzmán s’est tenu à Entre Ríos où il a parlé des dettes provinciales et a ensuite fait de même à Mar del Plata, province de Buenos Aires.

Cependant, il effectue également des visites moins promues dans les PME productives de la banlieue et a même joué au football avec des travailleurs d’une entreprise textile. Certains secteurs du gouvernement indiquent qu’ils le mesurent comme candidat aux élections de mi-mandat, de sorte que Guzmán suit un chemin similaire à celui de l’actuel gouverneur Axel Kicillof qui était ministre et adjoint avant de devenir gouverneur.

