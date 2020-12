Dans une année où l’activité au Congrès national a été plus intense que les années précédentes, les derniers jours de 2020, presque à la clôture des sessions ordinaires prolongées jusqu’au 3 janvier, promettre un débat ardu et complexe au Sénat de la Nation où le parti au pouvoir espère que le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVE) et le soi-disant «plan de 1 000 jours» obtiendront l’approbation de cet organe législatif afin que l’une des promesses électorales du président Alberto Fernández devienne réalité.

Ce lundi, à partir de 14 heures, la session plénière de trois commissions commencera à tenir des sessions virtuelles, qui rendront jeudi un avis afin qu’il puisse être débattu le 29 décembre. La Banca de la Mujer présidera, dirigée par la Pampa Norma Durango (Frente de Todos) et le Département de la justice et des affaires criminelles interviendra également, avec Oscar Parrilli de Neuquén à la tête (un autre législateur du parti au pouvoir) et de la Santé, dont La manchette est le radical de Jujuy, Mario Fein, qui a déjà exprimé son rejet de cette initiative qui promeut la légalisation et la dépénalisation de l’avortement.

On attend pour ce premier jour la défense du projet que fera le pouvoir exécutif après la demi-sanction qui a eu lieu à la Chambre des députés à l’aube vendredi dernier avec 131 voix pour, 117 contre et 6 abstentions. C’est pourquoi le ministre de la Santé présentera aux sénateurs, Ginés González García, le Ministre de la Femme, du Genre et de la Diversité, Elisabeth Gómez Alcorta et le secrétaire juridique et technique de la présidence, Vilma Ibarra. Ces deux derniers ont participé activement à la préparation et à la rédaction de l’initiative que le président Fernández a soulevée lundi 17 novembre.

Pour débattre de l’autre projet, celui de 1000 jours, il y aura une session plénière de deux commissions: la commission de la santé, qui la présidera, et la commission du budget et des finances, qui est dirigée par Cordovan. Carlos Caserio.

Selon les premiers sondages, les positions pour et contre le système IVE sont à égalité technique. Jusqu’au dernier moment, il y aura des négociations avec l’intention de retourner l’équilibre d’un côté ou de l’autre. Le combat sera vote par vote. C’est une bataille que vous ne voulez pas perdre comme il y a deux ans. Cette fois, la défaite par 38 contre 31 et une abstention ont frappé durement ceux qui défendent la légalisation et la dépénalisation de l’avortement dans notre pays. Dans les différents blocs, comme cela s’est produit avec les députés, la situation n’est pas uniforme. Il y a encore entre 5 et 6 sénateurs qui n’ont pas commenté la question.

Comme cela s’est déjà produit à la Chambre des députés, des experts en la matière seront présentés au Sénat entre mardi et mercredi dans le but de convaincre les indécis ou indéfinis. Ceux qui sont en faveur du projet et ceux qui sont contre seront répartis également entre ces exposants, ce qui serait en principe 30.

Une autre situation qui se répète est le rôle de premier plan de l’Église qui survolera le Sénat pendant que ce projet sera discuté. Cela s’est produit à d’autres moments, par exemple lorsque le divorce contraignant ou le mariage égal a été discuté au Palais législatif et les pressions étaient plus qu’évidentes. Déjà dans le choix de la date pour débattre, le 29 décembre, on constate que cette date n’est pas fantaisiste. Du parti au pouvoir, ils ont essayé de ne pas ouvrir plus de blessures entre les secteurs catholique et évangélique: pour éviter que ce soit avant Noël, une date très spéciale pour tous les croyants de ces religions, qui s’opposent fermement à l’initiative gouvernementale. Pendant ce temps, les plus de 100 évêques réunis à la Conférence épiscopale argentine prévoient de publier ce mardi un document critiquant vivement l’initiative du gouvernement.

Lorsque les deux projets seront votés, 71 sénateurs pourront participer. La Chambre est composée de 72, mais le Tucuman José Alperovich Il a demandé la prolongation de son permis jusqu’au 31 décembre, car il avait fait l’objet d’une enquête dans une affaire d’abus sexuels après la plainte d’une de ses nièces, qui avait également travaillé comme l’un de ses conseillers. Il y a un autre sénateur, Oscar Castillo de Catamarca, qui a déclaré qu’il s’abstiendrait. En 2018, il avait voté affirmativement mais à ce moment-là, il accuse le gouvernement d’opportunisme politique. Au-delà de ces deux cas, ceux qui publient des chiffres à la Chambre haute, voient pour l’instant un 32 à 32 dans les préférences lors du vote crucial. En cas d’égalité, Cristina égalisera.

Même s’il ne reste que quelques jours aux sénateurs pour se prononcer, plusieurs soulignent que la route «sera très longue». Ils mettent également en évidence l’infinité de pression que les législateurs pourraient recevoir. “N’oubliez pas que loin d’ici, plus que tout dans les provinces, les sénateurs sont aussi connus que les gouverneurs”, a déclaré un membre de la Chambre à Infobae dans “off”. C’est pourquoi tout le monde se déplace avec une extrême prudence et en essayant de ne pas faire de faux pas.

