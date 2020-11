Miguel Bosé et Nacho Palau sont restés ensemble pendant 26 ans et se sont séparés en 2019 (Photo: Europa Press)

Nacho Palau, partenaire de Miguel Bosé pendant 26 ans, a déposé une plainte il y a des semaines à la cour de Madrid pour que la paternité des quatre enfants qu’il a élevés à côté du chanteur soit reconnue et aussi pour que les petits soient reconnus par la loi comme frères; cependant, Le 31 octobre, une première résolution a été publiée en faveur de Bosé.

Le magistrat a prononcé une sentence dans laquelle la filiation de ses quatre enfants mineurs, Tadeo, Diego, Ivo et Telmo, est rejetée, ladite demande étant sollicitée par le sculpteur valencien, qui entretient une relation discrète avec le chanteur d’Amante bandit pendant près de trois décennies.

Cependant, le tribunal a envisagé la possibilité d’établir un régime de visites afin que les quatre enfants de neuf ans puissent se rencontrer et passer du temps ensemble, comme ils le faisaient depuis leur naissance et jusqu’à la séparation de leurs parents en 2019.

Nacho Palau, après ses retrouvailles avec Miguel Bosé au tribunal: “Je veux juste que les frères soient ensemble” (Photo: Europa Press)

En entendant cette résolution par le tribunal de Madrid, l’artiste plasticien – qui travaille actuellement dans un restaurant – a anticipé que présenter un appel afin d’obtenir la validation et reconnaître légalement que les enfants sont frères et sœurs, bien que ne partageant pas les mêmes noms de famille.

Les enfants sont deux paires de jumeaux nés par gestation pour autrui, ils ont actuellement neuf ans et vivent entre eux depuis sept mois, Ils ont vécu ensemble pendant huit ans dans la résidence de Miguel à Madrid, alors qu’il vivait en couple avec Nacho: deux portent les gènes du chanteur et les deux autres, ceux de Palau.

Pour l’artiste visuel, les quatre garçons doivent avoir un lien légal qui renforce leur condition de frères, parce qu’ils ont été conçus “dans le cadre d’un même projet de vie”, malgré le fait que maintenant les architectes de la famille sont séparés sentimentalement et même sur deux continents différents, puisque Bosé est installé au Mexique depuis plusieurs mois, où il a émigré après ses problèmes avec le Trésor espagnol.

Le fait qu’il s’agisse de deux paires de frères qui ne partagent pas la même génétique est la circonstance que le magistrat a prise pour rejeter la demande de Palau, raison qu’il considère ne peut justifier la rupture de l’union familiale.

La mère et la sœur de Nacho, ainsi que la journaliste María Eugenia Yagüe, Ils ont été témoins du projet familial que le couple a mis en place au fil des ansCependant, cela ne suffisait pas pour que la loi considère les petits comme des frères.

Après avoir été informé de la condamnation, où le juge a ordonné des rencontres sporadiques entre les mineurs afin qu’ils préservent le lien qu’ils entretenaient depuis leur naissance, l’artiste a été approché par les médias à Chelva, la ville valencienne où il réside. Alors il a dit:

Je suis tranquille. Le truc va bien, c’est-à-dire que ça n’a pas été comme on s’y attendait du tout, mais le résultat … On a reconnu qu’il y avait un projet familial et bon, la question de la filiation est plus compliquée, mais ayant déjà un projet familial je crois Quoi…

Bosé s’est rendu à Disneyland en Californie avec les quatre petits en avril 2017 (Photo: File)

Palau a expliqué que les visites entre mineurs sont autorisées et que recourra aux instances juridiques pertinentes pour obtenir la reconnaissance de la paternité: «Oui (les visites entre frères) sont acceptées. Oui, ils devront maintenant le faire… Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais au début ça le fera. Le fait est que c’est encore compliqué et doit être créé à partir de zéro, tout est à refaire et je ne sais pas … on y recourra. Je vais tout faire, pour mes “nanos” peu importe. “

L’artiste s’est dit satisfait “dans la mesure du possible” et a assuré que le processus a été “très long”, mais il fera appel de la décision du juge.

