Les travailleurs d’une usine Pfizer Inc. au Michigan ont expédié les premières expéditions de leur vaccin COVID-19 peu après 6 h 30 dimanche – lançant le projet de distribution de vaccins le plus grand et le plus complexe jamais entrepris aux États-Unis. États Unis.

Mimimundo / .

Une vidéo de l’usine de Kalamazoo montrait des travailleurs masqués retirant des boîtes en carton de la taille d’une boîte à pizza contenant des flacons de vaccin d’un congélateur et les plaçant dans de grands réfrigérateurs bleus avant qu’ils ne soient emballés et étiquetés.

Les travailleurs ont applaudi et sifflé alors que les premières boîtes étaient déplacées vers des camions en attente. Le moment tant attendu survient lorsque les infections et les décès au COVID-19 sont en augmentation aux États-Unis. Il faudra des mois avant que la plupart des résidents américains puissent recevoir le vaccin COVID-19.

Le gouvernement américain prévoit de distribuer les premiers 2,9 millions de doses à 64 principaux États, territoires et villes, ainsi qu’à cinq agences fédérales. Bien qu’il coordonne les efforts de distribution, les États ont la décision finale de savoir qui recevra les premiers vaccins. Le gouvernement fédéral expédie les premières expéditions à plus de 600 points. Les entreprises de divers secteurs font pression sur les autorités étatiques et fédérales pour qu’elles donnent la priorité à leurs travailleurs parmi les millions qui attendent le vaccin et avec lui un retour à la vie sans crainte de la maladie mortelle.

Les régulateurs américains ont autorisé vendredi l’utilisation du vaccin de Pfizer et de son partenaire BioNTech, et les agents de sécurité fédéraux escorteront les expéditions fortement protégées de l’usine à la destination finale.

«Nous avons passé des mois à élaborer des stratégies avec les autorités d’Opération Warp Speed ​​et nos clients du secteur de la santé sur une logistique efficace des vaccins, et il est maintenant temps de mettre le plan en action», a déclaré Wes Wheeler, président d’UPS Healthcare, Samedi.

Les packs réfrigérés de glace sèche de Pfizer peuvent contenir jusqu’à 4 875 doses, et la première étape de votre voyage se fera de Kalamazoo vers les avions à proximité. Les travailleurs chargeront le vaccin – qui doit être conservé à des températures subarctiques – dans l’avion qui les emmènera aux centres de fret aérien United Parcel Service ou FedEx à Louisville, Kentucky et Memphis, Tennessee, respectivement.

De là, ils seront transportés par camion ou par avion vers des installations proches des 145 sites américains destinés à recevoir les premières doses.