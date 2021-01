Deux personnes marchent devant le siège d’une banque fermée à La Havane

Cuba a mis fin le 1er janvier à son système de double monnaie, un cadre compliqué qui pendant un quart de siècle a provoqué de grandes distorsions économiques et rendu difficile la connaissance de la comptabilité réelle de l’île en raison de la coexistence de taux de change différents.

Depuis 1994, deux devises ont circulé dans le pays: la monnaie officielle, le peso cubain (CUP), dans lequel l’État payait encore les salaires, et le peso convertible (CUC), une monnaie artificielle égale au dollar, équivalente à 25 CUP sur le marché officiel ouvert et utilisée principalement pour les services touristiques et la vente de produits importés.

En plus du salaire, parmi les rares choses qui jusqu’à présent étaient encore payées à la CUP l’île comprenait les services de base, la nourriture achetée sur les marchés agricoles, les loyers aux anciens revenus et les taxes, bien qu’avec des exceptions.

La création du CUC a été décidée par le président cubain de l’époque, Fidel Castro, étant donné la nécessité d’une monnaie «forte» que les touristes et les étrangers pourraient utiliser à Cuba., où la possession et l’utilisation de devises – notamment de dollars – ont été illégales pendant des années et jusqu’en 1993 en réponse à l’embargo économique imposé par les États-Unis sur l’île, toujours en vigueur.

Pendant des années, la devise américaine avait un prix bancaire similaire au peso cubain, mais sur le marché noir, la valeur du dollar était beaucoup plus élevée. Fin 2004, le dollar a officiellement cessé de circuler sur l’île.

Depuis 2005, le taux de change ouvert officiel du CUC est de 25 CUP, mais plusieurs variantes de cette cotation coexistent.

Un homme montre un peso cubain convertible et un dollar américain

À Cuba, des taux différents étaient appliqués dans la comptabilité des entreprises publiques, dans celle des entreprises mixtes et aussi dans les entreprises situées dans la zone spéciale de Mariel, projet phare du pays pour attirer les capitaux étrangers.

Le taux de change officiel utilisé par les sociétés d’État cubaines lors de l’enregistrement des transactions en devises étrangères était de 1 CUC à 1 CUP.

Cette utilisation de taux de change différents, dans de nombreux cas, rend impossible de savoir quelle est la véritable comptabilité d’une entreprise, et donc de l’ensemble du pays, car il s’agit d’une économie socialiste encore fortement centralisée.

À compter du 1er janvier, le dollar est officiellement changé en 24 CUP dans tous les secteurs, ce qui implique une forte dévaluation pour l’État, mais minime pour la population et le secteur privé.

“Les distorsions dérivées d’une multiplicité du taux de change, qui inclut un taux officiel irrationnel de 1 USD = 1 peso cubain (CUP), rendent la mesure économique dans le pays futile et désorientante”, a déclaré l’économiste Pedro Monreal dans un article publié par le projet d’analyse socio-économique Cuba Posible.

Selon Monreal, “Les mirages d’irrentabilité et de rentabilité que cela crée, en particulier dans les entreprises publiques, sont un obstacle pour que la réforme puisse fonctionner dans ces entreprises” et “tant que l’unification des taux de change ne sera pas réalisée, elle volera aveuglément dans questions de planification, de budgétisation et de gestion des investissements étrangers “.

L’unification monétaire était l’un des défis majeurs et aussi l’un des plus complexes en suspens dans le cadre du processus de réformes économiques pour mettre à jour le modèle socialiste initié par le dictateur Raúl Castro.

Peso cubain convertible

Bien que le processus ait commencé en 2013 avec la création d’un calendrier de mesures, le «jour zéro» a été reporté. Pendant cinq ans, chaque mois de décembre, des rumeurs circulaient sur l’île selon lesquelles l’unification était imminente, mais rien ne se passait en janvier.

En mars 2014, les entreprises publiques qui n’acceptaient auparavant que les CUC ont commencé à accepter les paiements dans les deux devises, bien que la population se soit plainte à l’époque qu’il s’agissait d’une simple conversion et que les prix, que ce soit en CUC ou en CUP, étaient toujours disproportionnés par rapport aux salaires. Les médias cubains, qui touchent actuellement 30 dollars par mois.

En décembre 2017, devant le Parlement cubain, Castro a critiqué le retard de la réunification et décrit l’élimination de la double monnaie comme «le processus le plus décisif» pour faire avancer ses réformes.

“Personne ne peut calculer le coût élevé que la persistance de la dualité a signifié pour le secteur public, qui favorise la pyramide inversée injuste, où plus la responsabilité est grande, moins les châtiments sont reçus”, puis maintenu la règle.

Il a également averti que la situation favorisait la migration de travailleurs qualifiés vers le secteur non étatique, avec des salaires plus élevés et également payés en CUC.

Un autre problème lié à l’enchevêtrement généré par l’utilisation de deux monnaies est qu’il a effrayé les investisseurs étrangers, un effet très néfaste pour Cuba, avec une économie étouffée ayant un besoin urgent de capitaux étrangers et plus ces derniers temps en raison des effets de la pandémie. du coronavirus et des nouvelles sanctions américaines

En outre, à titre d’anecdote, les lois cubaines interdisaient catégoriquement aux visiteurs de prendre des CUC de l’île, ce qui faisait parfois peur aux touristes qui tentaient de quitter le pays avec un «souvenir» numismatique dans leur portefeuille.

(Avec des informations d’.)

PLUS SUR CES SUJETS:

Les États-Unis ont sanctionné une banque cubaine pour avoir aidé à financer l’ingérence de La Havane au Venezuela