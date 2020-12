Julia Mengolini

Au milieu de l’inquiétude des autorités nationales face à une augmentation des cas de coronavirus à travers le pays, le journaliste Julia Mengolini a annoncé avec une grande douleur la mort de son père à cause du virus, qui a déjà coûté la vie à plus de 41 000 personnes en Argentine.

Mengolini avait déjà mis en garde sur la santé de son père le 15 décembre, via son compte Twitter. «Mon père est en soins intensifs et se bat pour sa vie. Il a pris soin de lui toute l’année et s’est trompé lorsque tout le monde a commencé à se détendre: est allé à un anniversaire dans lequel beaucoup d’autres ont été infectés. Prenez soin de vos vieux. Rien ne se passe s’ils ne voient pas de Noël dans leur vie », écrivait-il à cette occasion.

Mengolini avait annoncé que son père était dans un état critique (Photo: Twitter)

Vendredi dernier, il a mis en ligne une série de vieilles photos de ses parents, dont une prise lors de leur mariage, et a fait une profonde réflexion: «Quand les choses ont commencé à se compliquer, papa l’a endormi en soins intensifs, ma mère a réussi à lui dire qu’elle se sentait privilégiée d’avoir vécu un si grand amour, une passion qui a duré plus de 50 ans. Je sais, ils vont me dire que l’amour de la vie n’existe pas et tout ça, mais je l’ai vu, j’étais témoin: peut-être que ce n’était pas nécessaire, c’est vrai, mais ça existe et ça arrive de temps en temps.

La journaliste a raconté les mots tendres que sa mère a dit à son père (Photo: Instagram)

Ce samedi après-midi, la journaliste s’est de nouveau rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer la triste nouvelle. “Mon père est décédé. Il était fort et en bonne santé et avait une longue autonomie. Mais il avait déjà 78 balles et COVID a fini avec lui en seulement 10 jours. Prenez soin des vôtres pendant ces vacances. Vous pouvez porter un toast à Zoom et attendre un peu plus longtemps ce câlin. Je ne pourrai plus embrasser mon père », a-t-il déclaré.

Mengolini a communiqué la triste nouvelle (Photo: Twitter)

Les paroles de soutien de ses followers n’ont pas tardé à arriver après la publication de son tweet. Parmi eux se trouvent des personnes célèbres, telles que Pablo Echarri, qui a dit: “Quelle grande honte, Julia. Je t’envoie un gros câlin à toi et à ta famille». Dans le même sens, le député de la ville de Buenos Aires a exprimé Gabriela Cerruti: “Gros câlin, Juli chère, à toi et à ta précieuse famille.”

Après une longue période de déclin, du 1er septembre à il y a deux semaines, la ville de Buenos Aires a enregistré une stabilisation des cas de coronavirus et «un changement de tendance», A reconnu le Ministre de la Santé de Buenos Aires, Fernan Quirós, lors d’une conférence de presse tenue vendredi dernier. Selon le responsable, la moyenne mobile des sept derniers jours est passée à une moyenne de 350 cas par jour. “Il ressort clairement des données: il y a eu un changement de tendance et ces derniers jours, il y a eu une légère augmentation des cas dans la ville”, a-t-il déclaré.

Concernant la situation sanitaire et la courbe de contagion et son évolution, le ministre a communiqué des données concernant l’opération Vacances responsables: «26 006 tests ont déjà été réalisés sur des locaux qui sont allés se reposer le dernier long week-end. Il y avait 112 points positifs, c’est-à-dire des porteños partis en vacances, 6 sur 1000 ont apporté le virus».

