Jorge Cupeiro

Le 10 janvier, le monde argentin du sport automobile a pleuré la mort de Jorge Cupeiro. Il avait 83 ans et souffrait d’une maladie grave. De nombreuses célébrités lui ont dit au revoir avec douleur et le souvenir de sa grande carrière. Il était l’un des meilleurs pilotes de sa génération: il a remporté 41 victoires et parmi les catégories auxquelles il a concouru, le Road Tourism se démarque, où il a couru l’emblématique Chevytu, l’une des voitures qui a changé l’histoire de la catégorie. En outre, il a intégré la mission argentine avec le Torino au Nürburgring.

Eduardo Feinmann il a rejoint la liste des personnalités qui ont renvoyé le pilote avec douleur – aujourd’hui, une légende nationale. Le journaliste a utilisé son compte Twitter personnel pour écrire un message émouvant dans lequel il évoquait le lien qu’il entretenait avec Cupeiro, qu’il décrivait comme s’il était un membre de sa famille.

«Vous m’avez accompagné dans tous les moments les plus importants de ma vie. Tu m’as guidé », a déclaré le journaliste dans le post dans lequel il a également publié une photo de lui en train de l’interviewer dans le studio C5N avec une autre idole automobile Juan Maria Traverso, populairement connu sous le nom d’El Flaco de Ramallo.

Le moteur actuel de Quelqu’un doit dire, pour Radio RivadaviaIl a conclu son écriture émouvante en soulignant la relation qu’il avait forgée avec Cupeiro. “Mon père de vie il a souligné. Tu me manques. Je t’aimerais pour toujours. Où que vous soyez, je suis »Feinmann a assuré en exprimant sa plus profonde tristesse pour la perte de son grand ami.

Message d’Eduardo Feinmann pour la mort de Jorge Cupeiro

Jorge Cupeiro était également un ami proche avec Oscar Gonzalez Or, avec qui Eduardo Feinamnn entretient d’excellentes relations. Les trois avaient un lien incassable et pendant ces heures les pilotes sont accompagnés de la perte du pilote. Et El Negro a également utilisé ses réseaux sociaux pour le licencier.

«Un autre ami et un autre grand qui nous quitte! Je t’aime! Repose en paix”a-t-il écrit sur son compte Instagram. Il a accompagné le message d’une photo de la légende et a reçu des centaines de messages de soutien de ses près de 100000 abonnés.

Oscar González Oro a limogé Jorge Cupeiro

Jorge Cupeiro – connu sous le nom de Le galicien– est né le 15 octobre 1937 dans la ville de Buenos Aires. Il a commencé sa carrière à l’âge de 18 ans en moto. Jusqu’à 23 ans, il a concouru dans les déplacements de 50 cm3, 250 cm3 et 350 cm3. Il a disputé plus de 300 courses, en Argentine et au Chili. Il y a des dimanches qu’il a couru dans jusqu’à cinq catégories et différentes marques: NSU, Gilera, Guzzi, Aermacchi et Honda, entre autres.

Il a pris sa retraite régulièrement avec une Dodge GTX en 1973 dans une course de la TC à Olavarría. Il a abandonné la course après un accident qui a provoqué la rupture d’un pneu. Et en 1982, alors qu’il avait 45 ans, il est revenu sporadiquement au club des pilotes argentins. C’est un pari qu’il a fait avec son collègue Carlos Pairetti. Tous deux ont importé une partition de Datsun 280 ZX.

