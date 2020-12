Gaming – Il voulait tromper sa femme en disant que la PS5 était un purificateur d’air #Gaming

A Taiwan, un homme a acheté le Playstation 5 et il voulait tromper sa femme en disant qu’il était un purificateur d’eau, mais il n’a pas réussi. Plus tard, il s’est avéré qu’il avait été contraint par sa femme de le vendre, à un prix inférieur à celui qu’il avait acheté. L’histoire, qui est apparue pour la première fois sur Facebook, expliquait que quiconque achetait la console au repentant était Jin Wu. J’ai réussi Pchome, un important marché en ligne taïwanais.

Il s’est avéré que c’est finalement l’épouse du repentant qui a procédé à la vente de la PS5, à un prix bien inférieur au marché. Jin Wu, l’acheteur de la console Discord, a déclaré à propos de l’homme: “Quand je suis allé la chercher, je pouvais sentir sa douleur.”

Un youtuber détruit une PlayStation 5 (Mega64)

Cette histoire rejoint d’autres malheureuses liées à la nouvelle console Sony. Au Royaume-Uni, selon les informations d’IGN UK, il y avait de sérieux problèmes avec les expéditions car de nombreuses consoles ont été volées.

Journaliste Bex avril maiPar exemple, vous avez reçu une friteuse au lieu d’une PS5. À ce moment-là, il a commencé à s’enquérir du problème. De nombreuses expéditions d’Amazon ont été remplacées par des produits moins chers, a-t-il enquêté. Les changements ne se produisent pas dans les entrepôts de l’entreprise, où il existe des processus stricts afin que ces types d’incidents ne se produisent pas, mais se produisent plutôt plus tard.

Les colis parviennent aux acheteurs avec un ruban d’emballage différent de celui d’Amazon. La société de Jeff Bezos Amazon aurait mené sa propre enquête, bien qu’elle n’ait pas fourni d’informations à ce sujet.

Le marché de la revente PS5 se développe (SONY)

En revanche (ou dans le même sens), le marché de la revente de la nouvelle console se développe ces dernières semaines. Comme signalé Interne du milieu des affaires, un groupe de revendeurs a obtenu près de 3500 consoles PlayStation 5, et le marché de la revente pourrait être le seul endroit pour obtenir une console après que sa vente en ligne soit épuisée.

De plus, ils ont souligné que sur l’application de chat Discord, des groupes de revendeurs comptant des milliers de membres s’organisent pour acheter autant de consoles que possible pour les revendre. Depuis le lancement de la console, des groupes de revendeurs, tels que CrepChiefNotify, ont acheté des milliers de consoles, non seulement PlayStation 5 mais aussi Xbox série x, pour les revendre.

Selon les informations de ., il existe un groupe de revendeurs qui utilisent un logiciel appelé Bot scalper, qui peut commander plus vite qu’un humain. Lorsqu’ils parviennent à acheter un nombre important de consoles, ils les revendent sur des sites comme eBay, Amazon ou Wallapop, à un prix plus élevé. En Europe, au lieu de 399 euros et 499 euros, il est possible de le trouver à des valeurs allant de 1000 à 2000 euros.

Grâce à l’application Discord, différents groupes s’organisent pour acheter autant de consoles que possible pour les revendre.

Les entreprises s’efforcent d’éliminer cette pratique. “Depuis le scripts les bots évoluent constamment et sont réécrits, nous avons continuellement créé, implémenté et mis à jour nos propres outils de détection de bots qui nous permettent de bloquer avec succès la grande majorité », a déclaré un porte-parole de Walmart à .. En outre, il a indiqué que le lancement des nouvelles consoles a généré un volume de trafic et des modèles jamais vus auparavant.

De son côté, la chaîne nord-américaine . Il a déjà bloqué plus de 20 millions de tentatives de bots qui tentaient d’acheter une PlayStation 5. Ces types de bots surveillent les magasins en ligne pour savoir même quand il y a du stock et que les unités sont réapprovisionnées.

D’autres entreprises ont opté pour des méthodes plus artisanales. Par exemple, GameStop Corp. a demandé à ses employés de ne pas informer les consommateurs de la disponibilité de la PS5 jusqu’à l’heure avant sa sortie.

