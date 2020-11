Georges Salines, qui a perdu sa fille dans l’attaque de la salle du Bataclan, et qui vient de publier un livre avec Azdyne Amimour, père de l’un des terroristes de ce tragique 13 novembre 2015 lors d’un entretien avec l’agence . à Paris dans lequel il a assuré que «le père d’une victime du terrorisme est aussi une victime». . / Josep Puig

Paris, 13 novembre . .- “Le père d’une victime du terrorisme est aussi une victime”, explique Georges Salines, qui a perdu sa fille dans l’attentat contre la salle du Bataclan et qui a publié un livre avec Azdyne Amimour, père de l’un des terroristes de ce tragique 13 novembre 2015.

«En fin de compte, nous sommes deux parents qui ont perdu un fils», raconte Salines dans une interview à Efe, avec le souvenir de sa fille Lola toujours présente cinq ans après le drame qui lui a coûté la vie.

Tout a commencé en janvier 2017, quand Azdyne Animour lui a demandé de lui parler en face à face. La douleur les rongeait tous les deux. Premièrement, parce que tous ses efforts pour éloigner son fils de la flamme du salafisme n’avaient pas donné de résultats. L’autre, parce qu’un acte «incompréhensible» a brisé sa vie.

La chimie a rapidement émergé, l’idée que la douleur partagée pouvait se traduire en une leçon de vie, pour surmonter la haine. Animour a compris qu’il n’y avait pas de reproches de Salines et après quelques mois ils se sont mis au travail pour écrire un livre, intitulé “Il nous reste les mots”.

“Je pense que nous en avions tous les deux besoin, que cela faisait partie du duel, que cela nous a aidés à nous reconstruire”, raconte Salines, qui a immédiatement ressenti la confiance d’Animour.

«Pour Azdyne, il était important qu’il ne le traite pas comme un ennemi, car les regards de la police, de ses voisins, de la société lui sont difficiles à accepter», dit Salines, qui insiste sur le fait que «le père d’un terroriste n’est pas un terroriste. “

UN «VOIR DEMAIN» QUI N’A PAS ÉTÉ RÉALISÉ

Salines avait vu sa fille de 28 ans le même matin du 13 novembre. Une réunion éphémère, un baiser d’adieu et un «à demain» qui ne s’est pas réalisé.

Accompagné de deux autres terroristes, Samy Animour, 28 ans également, a fait irruption dans le concert des Eagles of Death Metal sous le coup de la kalachnikov. Lola a été l’une des premières victimes. «Cela me console qu’il soit mort bientôt, qu’il ait moins souffert», dit son père.

Animour n’avait pas parlé à son fils depuis des mois, un gamin sensé, un élève modèle, un jeune homme obéissant dont la maxime était de ne pas décevoir son père. Mais qui a pris le mauvais virage dans la vie, a commencé à fréquenter des ecclésiastiques radicaux et, après un passage en Syrie, a fini par commettre la barbarie de ce 13 novembre.

Il a tout fait pour le ramener à la raison. Il s’est même rendu en Syrie pour le ramener chez lui. Mais son fils lui a à peine parlé. Désormais, il ressent encore le regard accusateur d’une société qui le considère en partie responsable, ce qui valorise davantage la main que Salines lui tendait.

«Je m’entendais à merveille avec ma fille. C’est une consolation qu’Azdyne ne peut avoir. Il se demande ce qu’il aurait pu faire de mal. Même s’il ne se sent pas coupable, les autres s’assurent qu’il le ressent, avec le regard que la société a à leur sujet », explique Salines.

PAS DE PLACE POUR RENCOR

C’est une autre des raisons qui l’ont amené à accepter l’idée de laisser son témoignage dans un livre. Celui de deux parents brisés, qui se sont réunis une dizaine de fois pour parler, faire ressortir la douleur et se regarder dans les yeux avec sincérité.

Salines ne laisse aucune place au ressentiment. Et moins pour se venger. “Ce serait donner la bataille aux terroristes comme gagnée”, insiste-t-il.

“Personne de mieux que nous, les familles des victimes, n’est plus crédible pour dire aux terroristes qu’ils n’obtiendront pas notre haine”, dit-il.

Mais les attaques se poursuivent en France et dans le monde et Salines sait qu’à chaque fois qu’elles surviennent, une blessure qui ne guérit jamais se purifie un peu.

“Nous n’avons pas vaincu le terrorisme. L’utilisation du terrorisme par l’extrémisme islamiste continuera pendant longtemps, je ne sais pas quand nous la surmonterons. Mais la première chose que nous devons faire est de” tenir bon “(en espagnol). Leur première victoire serait pour nous de perdre notre sang froid. “il ajoute.

Salines met en garde contre les raccourcis auxquels la haine peut conduire, pour «renoncer à l’état de droit et devenir une société répressive, policière, ségrégative, intolérante à certaines religions».

“Nous leur en donnerions la raison. C’est ce qu’ils cherchent, déstabiliser nos sociétés. Si nous restons fermes, le terrorisme n’aura pas gagné”, assure-t-il, convaincu que sa fille serait fière de ce qu’elle fait.

Luis Miguel Pascual