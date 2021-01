Isis Margarita Caicedo a été retrouvée morte à son domicile le 16 janvier dans la ville d’Engativá, à Bogotá. Crédit: Twitter @IsisCaicedo

La cause du décès de la jeune ancienne candidate au conseil de Bogotá Isis Margarita Caicedo reste un mystère, malgré le fait que les enquêtes se poursuivent pour déterminer les raisons de son décès. leurs proches n’ont pas encore exclu la possibilité qu’il s’agisse d’un homicide puisqu’ils remettent en question la décision apparente de se suicider.

Dans des déclarations récentes pour RCN News, le père de la femme assure qu’il ne comprend toujours pas pourquoi on dit que sa fille a décidé de se suicider et refuse de croire à cette possibilité, car il avait une vie devant lui et voulait avoir une grande carrière politique.

«À 20 ans, elle parlait déjà cinq langues et était candidate au Conseil de Bogotá pour le parti Option citoyenne Alvaro Caicedo», a rappelé M. Caicedo à la nouvelle alors que sa fille aspirait à un siège en 2016.

Pour l’instant, les agences de renseignement enquêtent sur les raisons pour lesquelles elles ont continué à télécharger des photos et des vidéos de la jeune femme sur les réseaux sociaux quelques jours après sa mort, selon le reportage.

Un autre proche consulté a expliqué que ces images avaient été montrées au public cinq jours après sa mort, puisque la vidéo d’un voyage réalisé précédemment avait été publiée le 14 janvier, malgré le fait que sa mort soit survenue le 9 du même mois.

En attendant les résultats de la nécropsie délivrée par l’Institut national de médecine légale, un oncle du jeune étudiant en administration des affaires internationales à l’Universidad del Rosario a reconnu que le désir principal de la famille est “Clarifiez la raison pour laquelle la jeune femme est décédée”.

Décès d’Isis Margarita Caicedo

Le 16 janvier, la station d’alerte de Bogotá a annoncé un possible crime commis dans la ville de Bogotá, après la découverte d’un cadavre en état de décomposition élevé dans une maison de la ville d’Engativá, au nord-ouest de la ville.

Selon les informations du même média, des amis et des proches de la jeune femme, qui était apparemment également membre d’un club de motards de la ville de Bogotá et identifiée comme Isis Margarita Caicedo, 25 ans, ont décidé de la chercher dans sa maison située à Engativá et en effet ils l’ont trouvée morte et en décomposition.

Dans les premières évaluations, il a été déterminé que le corps ne montrait pas de signes de violence et que le partenaire avec lequel elle vivait n’était pas présent les jours où les événements se sont produits.

Malgré le fait que des preuves et des éléments probants aient été recueillis sur le site qui permettraient d’établir les causes du décès, les résultats de ces enquêtes n’ont pas encore été livrés et c’est pourquoi la famille exige que toutes les analyses respectives soient effectuées. pour clarifier l’événement.

Ses proches l’ont définie comme une femme gentille et travailleuse qui aimait faire de la moto. «C’était une femme attentive avec sa famille et ses amis, nous nous souviendrons toujours d’elle pour cette qualité humaine qu’elle avait. Nous sommes encore sous le choc de cette nouvelle, que Dieu l’ait dans sa sainte gloire »se souvient un ami après avoir appris ce qui s’est passé.

