La famille et les amis se sont approchés du cimetière commémoratif (PHOTOS: Maximiliano Luna et Franco Fafasuli)

Les restes du banquier Jorge Brito et de son pilote, Santiago Beauden, qui est décédé ce vendredi après-midi lorsque l’hélicoptère dans lequel ils voyageaient s’est écrasé près du barrage de Cabra Corral, à Salta, Ils étaient voilés depuis le matin dans un cimetière privé de Pilar.

La famille et les amis de l’un des plus importants banquiers du pays étaient présents à l’entrée de la Cimetière commémoratif, à partir de 10 ans, pour accompagner leurs 6 enfants.

Les restes de Brito ont été remis à ses proches hier sur ordre d’un juge de Salta, après que les autopsies correspondantes ont été effectuées et ils ont été transférés par avion à la ville de Buenos Aires.

Jorge Brito. l’un des fils de l’homme d’affaires

En ce sens, Rodríguez a ordonné le interdiction de la crémation des corps pendant la durée de l’enquête et basé cette décision sur les protocoles d’action correspondants.

Ce dimanche, des experts du Fiscal Investigation Corps (CIF) et de la police de Salta continuent de travailler sur le lit de la rivière Juramento, près du barrage de Cabra Corral, où l’hélicoptère commandé par Brito est tombé vendredi en heurtant le câble d’une tyrolienne. .

Jorge “Corcho” Rodríguez

Tel que confirmé par le Bureau de la sécurité des transports (JST), juste le 23 février sera publié le premier rapport lié à l’enquête de l’accident d’avion.

Le banquier est décédé vendredi dans un accident d’hélicoptère à Salta

Entre-temps, une fois que toutes les tâches sont terminées et que l’on sait ce qui est arrivé à l’avion, le «Rapport de sécurité opérationnelle» sera publié, qui comprendra les «recommandations» pour les pilotes découlant de ce fait, dans le but qu’un accident similaire ne se reproduise plus à l’avenir, des sources de l’agence ont expliqué à Infobae.

En principe tout laisse supposer que l’accident était une erreur du pilote en ayant vu les câbles de la tyrolienne. Sur les lieux de l’accident, la soi-disant «Tyrolienne du vol du condor» propose un tour au-dessus du canyon du Juramento de jusqu’à 140 mètres de haut.

José Luis Manzano

Né en 1952 dans la ville de Buenos Aires, Brito a fondé une famille avec Marcela Carballo et ensemble, ils ont eu six enfants: Milagros, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago et Mateo.

Roberto Garcia Moritan

En 1985, elle a acheté une société de financement et en 1989, elle est devenue une banque de gros, puis une banque de détail. Actuellement, le holding est composé de six autres entités bancaires. Macro est la plus grande banque privée du pays.

Les restes ont été transférés hier à Buenos Aires

De son leadership dans la Macro, Brito a occupé entre 2003 et 2016 la présidence de l’Association des banques privées du capital argentin (ADEBA) et a à son tour dirigé la Fédération latino-américaine des banques (FELABAN) entre 2012 et 2014.

Eduardo Celasco

Depuis sa présidence à l’ADEBA, Brito faisait partie de la Groupe de 6, Il rassemble les principales entreprises du pays et est composé de l’association des banques, de la Bourse de Buenos Aires, de la Chambre de commerce argentine, de la Chambre argentine de la construction, de la Société rurale argentine et de l’Union industrielle argentine.

En plus de Banco Macro, l’homme d’affaires a conclu des transactions immobilières avec l’entreprise Vizora. Avec cette entreprise, Brito a développé une série d’entreprises à Puerto Madero telles que Link Towers, Madero Walk, Madero Walk Eventos et Zen City. Il a également travaillé à Tucumán et dans la province de Buenos Aires.

Concernant les entreprises d’élevage, de la main de Inversora Juramento SA, du Réfrigérateur Bermejo et les bouchers Cabane de sermentBrito a participé à toute la chaîne de valeur du processus de production autour du bœuf.

Il était également actionnaire de Genneia SA., une entreprise leader dans le secteur de l’énergie. Cette société possède des parcs éoliens à Chubut, Entre Ríos et Buenos Aires.

