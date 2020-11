Amis et parents assistent à une veillée en hommage à la jeune femme décédée Alexis, aujourd’hui, à Cancun, dans l’État de Quintana Roo (Mexique). . / Alonso Cupul

Cancun (Mexique), 10 novembre . .- La dépouille de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, la jeune fille de 20 ans connue sous le nom d’Alexis et dont le crime a déclenché une manifestation féministe abattue lundi soir, a été renvoyée mardi. par la famille et les amis.

Selon les médias locaux, la jeune fille était sortie samedi pour faire une vente et sa famille ne l’avait plus revue, et dimanche son corps a été retrouvé dans des sacs à ordures à Cancun.

Un enseignant d’Alexis au lycée de Kukulcán, Adrián Carrillo, qui a été nommé porte-parole de la famille, a expliqué que la mère et les proches avaient demandé que les obsèques de la jeune femme se déroulent dans le calme et sans manifestation d’aucune sorte.

“Nous invitons tous ceux qui se joignent à la demande de justice d’Alexis, que nous soyons ici, dans une soirée silencieuse, sans slogans, avec ce silence que nous disons beaucoup, et ainsi nous élevons la voix”, at-il expliqué.

L’enterrement d’Alexis a également été annoncé sur les réseaux sociaux à travers une photographie accompagnée de la légende: «Alexis, un artiste d’amour et de gratitude».

Environ 150 personnes sont arrivées sur les lieux, la rue a été fermée pour permettre l’installation de tentes et de chaises dans la zone alors que de fortes pluies tombaient.

À l’intérieur de la maison funéraire, deux salles privées ont été aménagées pour la famille et les amis, qui ont annoncé que le corps d’Alexis serait incinéré aux premières heures de ce mercredi.

Bianca Alejandrina était membre de l’Orchestre symphonique d’Azteca et avait une voix privilégiée, selon plusieurs de ses collègues qui ont assisté à la veillée ce soir. Elle avait déjà exprimé à plusieurs reprises son intention d’étudier la criminologie et participait activement aux mouvements féministes.

Pendant que cela se passait au salon funéraire, le gouverneur de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a présenté des excuses aux citoyens pour la répression policière et a déclaré qu’il avait accepté la séparation du secrétaire d’État à la Sécurité publique, Alberto Capella.

Cette décision a été critiquée par la Red Feminista de Quintana Roo, l’une des organisations ayant participé aux manifestations de lundi, qui a jugé l’annonce insuffisante et a appelé à sa cessation définitive.

“Après le rapport du gouverneur Carlos Joaquín, notre position reste la même: Capella Out, Capella Dismissal, #QuintanaRooFeminicide”, ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Toujours dans un communiqué de presse, le président de la commission de sécurité du Congrès du Quintana Roo, Fernando Chávez, a déclaré que “la révocation du secrétaire Capella ne suffit pas” et a demandé que les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que les responsables soient atteints. .

Concernant la violente répression de lundi, Marybel Villegas Canché, sénatrice du Quintana Roo, a déclaré qu’elle demanderait au bureau du procureur général (FGR) d’attirer l’affaire pour éviter une dissimulation entre les entreprises.

“Il est très important qu’il y ait une transparence totale dans l’affaire et que le public soit informé de la vérité, quiconque tombe. Que ce ne sont pas les autorités locales qui enquêtent elles-mêmes”, a-t-il déclaré.

Selon les informations du ministère de l’Intérieur (Intérieur) du Mexique, la police municipale a réprimé les manifestants qui se trouvaient à proximité de l’hôtel de ville, en tirant avec des «armes à feu».

Le week-end dernier, deux fémicides se sont produits à Cancun en moins de 24 heures et les corps des femmes ont été retrouvés samedi et dimanche soir, c’était le cas d’Alexis.

Ces homicides brutaux ont déclenché la manifestation de lundi après-midi à Cancun, au cours de laquelle plusieurs groupes de femmes ont peint et brûlé dans divers endroits tels que le bureau du procureur ou la mairie de la municipalité.