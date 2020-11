La FDA se réunira en décembre pour discuter de l’autorisation du vaccin contre le coronavirus

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour son acronyme en anglais, a prévu une réunion de son comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes (VRBPAC) pour le 10 décembre prochain dans le but de discuter de la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 de Pfizer, Inc. en association avec BioNTech Manufacturing GmbH.

“La FDA reconnaît que la transparence et le dialogue sont essentiels à la confiance du public dans les vaccins COVID-19.” dit la déclaration publiée par la FDA.

“Je veux assurer le peuple américain que le processus de la FDA et l’évaluation des données pour un éventuel vaccin contre le COVID-19 seront aussi ouverts et transparents que possible.”a déclaré le commissaire de la FDA, Stephen M. Hahn.

Une demande d’approbation d’urgence du vaccin Covid-19 développé par l’alliance Pfizer / BioNTech a été présenté vendredi aux Etats-Unis et en Europe.

De son côté, Albert Bourla, PDG de Pfizer, a ajouté ses estimations sur Quand vous pouvez commencer la vaccination aux États-Unis: en décembre aux personnels de santé, au premier trimestre 2021 aux groupes à risque puis au reste de la population.

«La FDA se prépare depuis plusieurs mois à l’examen américain des vaccins COVID-19 et est prête à le faire dès qu’une demande américaine est soumise. Bien que nous ne puissions pas prévoir la durée de l’examen, Nous examinerons la demande le plus rapidement possible, tout en continuant à le faire de manière globale et scientifique, afin que nous puissions contribuer à rendre disponible un vaccin que le peuple américain mérite. dès que possible », indique la déclaration de l’organisation.

Les États-Unis approuvent le premier test Covid-19 pour l’autodiagnostic à domicile

Les États-Unis et l’Europe pourraient l’autoriser d’ici décembre: dans la première quinzaine, la FDA, selon les estimations du gouvernement américain, et dans la seconde l’Agence européenne des médicaments, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«Une discussion sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin Pfizer et BioNTech avec ce comité, composé d’experts en santé publique et de scientifiques de tout le pays, contribuera à garantir une compréhension claire du public des données et informations scientifiques que la FDA évaluera pour prendre une décision sur l’autorisation ou non d’un vaccin pour une utilisation d’urgence pour la prévention du COVID-19 », a ajouté l’administration.

La FDA a l’intention de mettre les documents de référence, y compris l’ordre du jour de la réunion et la liste des comités, à la disposition du public, au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion. En général, les comités consultatifs comprennent un président, des membres ayant une expertise scientifique et en santé publique, ainsi qu’un consommateur, une industrie et parfois un représentant des patients. Des experts supplémentaires ayant une expérience spécifique pour les réunions individuelles peuvent être ajoutés au besoin.

Bien que les membres du VRBPAC fournissent des conseils à l’agence, qui peuvent inclure des conseils sur les données de sécurité et d’efficacité présentées dans Lors de la demande américaine, la FDA prend les décisions finales d’autoriser ou non le vaccin pour une utilisation d’urgence.

En ce qui concerne le calendrier de la réunion du VRBPAC après la soumission de la demande d’EUA, ce laps de temps permettra à la FDA d’évaluer minutieusement les données et informations présentées dans la demande d’EUA avant la réunion et d’être préparée. pour une discussion publique vigoureuse avec les membres du comité consultatif.

La façade de la FDA aux États-Unis

La semaine du 23 novembre, la FDA a l’intention de publier un avis du Federal Register avec les détails de la réunion, qui comprendra des informations sur un registre public pour commentaires. À ce moment-là, les commentaires du public peuvent être soumis. Ces commentaires seront examinés par l’organisation.

La FDA a l’intention de diffuser la réunion VRBPAC en direct sur les canaux YouTube, Facebook et Twitter de l’agence; la réunion sera également diffusée sur le Web à partir de votre site Web.

La FDA est une agence du département américain de la Santé et des Services sociaux qui est chargée de protéger la santé publique en garantissant la sécurité, l’efficacité et la sécurité des médicaments, vaccins et autres produits biologiques à usage humain et dispositifs médicaux. à usage humain et vétérinaire.

L’agence est également responsable de la sécurité de l’approvisionnement en aliments, cosmétiques, compléments alimentaires, produits émettant des rayonnements électroniques et de la réglementation des produits du tabac aux États-Unis.

