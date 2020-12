(.)

Des documents publiés mardi par les régulateurs américains de la santé ont confirmé que Le vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech protège fortement contre Covid-19, offrant le premier regard détaillé au monde sur les preuves derrière les injections.

Le rapport de la FDA (Food and Drug Administration) indique que La protection immunitaire contre le coronavirus est forte à environ 10 jours à partir de la première des deux doses, qui sont appliquées à 21 jours d’intervalle.

Les effets indésirables les plus courants Dans l’étude, avec des dizaines de milliers de volontaires, il y avait des réactions au site d’injection (84,1%), de la fatigue (62,9%), des maux de tête (55,1%), des douleurs musculaires (38, 3%), frissons (31,9%), douleurs articulaires (23,6%) et fièvre (14,2%).

Parmi les participants, six personnes sont décédées, bien que quatre d’entre elles aient reçu un placebo. Parmi les deux qui ont reçu la formule, un participant était atteint d’obésité et d’athérosclérose préexistante, et est décédé 3 jours après la première dose; le deuxième participant a subi un arrêt cardiaque 60 jours après la deuxième dose et est décédé 3 jours plus tard.

La Food and Drug Administration a publié son analyse en ligne alors que le Royaume-Uni commençait à appliquer la même formule à sa population, avec des processus d’autorisation différents. le Jeudi, la FDA convoquera ce qui est essentiellement un tribunal scientifique qui débattra – en public et en direct – de la solidité des données à l’appui des vaccins.

Un panel de scientifiques indépendants sélectionnera l’examen de premier passage de la FDA avant de recommander si le vaccin semble être suffisamment sûr et efficace pour des millions d’Américains.. La FDA, qui prend généralement l’avis du comité, devrait rendre une décision dans les jours suivant l’examen. Si le feu vert est donné, les premiers bénéficiaires seront les agents de santé et les résidents des maisons de soins infirmiers selon les plans établis par chaque État.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont précédemment rapporté que les injections semblent être efficaces à 95% pour prévenir la maladie COVID-19 légère à sévère dans une vaste étude en cours. C’est basé sur les 170 premières infections détectées. Seulement huit des infections concernaient des volontaires qui ont reçu le vrai vaccin, tandis que les autres ont reçu un vaccin factice.

Cela a été mesuré peu de temps après que les participants à l’étude ont reçu leur deuxième dose. La durée de cette protection est encore inconnue. “Nous recherchons les meilleures données possibles”, ont récemment averti le Dr Paul Offit de l’hôpital pour enfants de Philadelphie et un conseiller de la FDA. “Les gens s’inquiètent, raisonnablement, que diriez-vous six mois plus tard?”

L’autre problème critique: la sécurité. Pfizer n’a signalé aucun effet indésirable grave. Certains receveurs présentent des réactions de type grippal, notamment de la fièvre, de la fatigue ou des douleurs musculaires, en particulier après la deuxième dose requise. C’est un signe que le système immunitaire accélère, capable de reconnaître et de lutter si le vrai virus apparaît.

Autres questions sur la liste consultative de la FDA

-Comment les injections protègent-elles les personnes à haut risque, comme celles de plus de 65 ans ou celles de tout âge ayant des problèmes de santé supplémentaires tels que l’obésité ou les maladies cardiaques?

– Les injections ont-elles été testées de manière adéquate dans les communautés noires, hispaniques et d’autres communautés durement touchées par la pandémie, pour savoir dans quelle mesure le vaccin fonctionne bien dans ces populations?

-Le vaccin protège-t-il contre une infection asymptomatique ou la personne vaccinée pourrait-elle continuer à propager le virus sans le savoir?

-Que faut-il dire aux femmes enceintes sur la vaccination, puisqu’elles n’ont pas été testées dans l’étude Pfizer?

Le document que les experts de la FDA recevront (en anglais):