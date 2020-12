Vendredi, les États-Unis ont ajouté un deuxième vaccin COVID-19 à leur arsenal, renforçant leur campagne pour vaincre une épidémie si aiguë que le pays enregistre plus de 3000 décès par jour.

Miamimundo / telemundo51

Les doses requises d’urgence commenceront à arriver lundi après que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé l’utilisation d’urgence de l’inoculation développée par Moderna Inc. et les National Institutes of Health (NIH). pour ses sigles en anglais).

Le feu vert de la FDA est la première autorisation mondiale pour le vaccin Moderna. Il est similaire à celui des laboratoires Pfizer et BioNTech qui est appliqué à des millions de travailleurs de la santé et résidents de maisons de retraite dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire du pays.

Les deux fonctionnent “mieux que nous n’osions presque espérer”, a déclaré le directeur du NIH, le Dr Francis Collins, à l’Associated Press. “La science travaille ici, la science a fait quelque chose d’extraordinaire.”

Les premiers résultats de grandes études, encore peu concluantes, montrent que les deux vaccins semblent sûrs et offrent une excellente protection, bien que celui de Moderna soit plus facile à manipuler, car il n’est pas nécessaire de le maintenir à des températures ultra-basses.

Un deuxième vaccin représente une lueur d’espoir au milieu du désespoir alors que le virus continue de se propager sans relâche avant les rassemblements de Noël, qui ne manqueront pas d’alimenter l’épidémie.

Le coronavirus a fait plus de 312000 morts aux États-Unis et tué 1,6 million de personnes dans le monde. En moyenne, le pays signale plus de 216 000 cas par jour et les décès quotidiens ont atteint des niveaux records, dépassant 3 600 mercredi.

La Californie est devenue l’un des pires endroits: les hôpitaux sont à court de lits de soins intensifs et les ambulances font la queue devant les salles d’urgence, des scènes rappelant la calamité que New York a endurée au printemps. La Californie a signalé plus de 41 000 nouveaux cas et 300 décès supplémentaires vendredi.

Lorsque les hôpitaux de New York étaient en crise, des travailleurs de la santé de tout le pays sont venus nous aider. Cette fois “la cavalerie ne vient pas” car de nombreux hôpitaux sont débordés, a déclaré le Dr Marc Futernick, médecin urgentiste à Los Angeles.

L’objectif est de vacciner environ 80% de la population des États-Unis d’ici la mi-2021, dans le but de vaincre l’épidémie.