La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé ce vendredi l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech, qui donne libre accès à sa distribution dans le pays .

Miamimundo / telemundo51

La décision intervient après qu’un comité consultatif de la FDA a recommandé jeudi que le vaccin de Pfizer contre le COVID-19 soit approuvé de toute urgence, ce qui est une étape clé pour sa distribution à des millions d’Américains.

La FDA a déclaré dans une lettre que les avantages connus du vaccin Pfizer-BioNTech l’emportent sur ses risques potentiels pour les personnes âgées de 16 ans et plus. “En prenant cette décision, la FDA peut assurer le public et la communauté médicale qu’elle a mené une évaluation approfondie des informations disponibles sur la sécurité, l’efficacité et la qualité de fabrication.”

La distribution du vaccin devrait commencer dès ce week-end, initialement destinée aux agents de santé de première ligne ainsi qu’au personnel travaillant dans les établissements médicaux.

«Le premier vaccin sera administré en moins de 24 heures. Les gouverneurs décideront où et qui le recevra en premier. Cela permettra de réduire rapidement et considérablement les décès », a déclaré le président Donald Trump dans une vidéo publiée sur son compte Twitter dans laquelle il a célébré la nouvelle historique.

Le vaccin Pfizer s’est avéré sûr et très efficace. Les essais cliniques de phase 3 du vaccin ont révélé que l’injection est efficace à 95% à différents âges, groupes raciaux et ethnies lorsqu’elle est administrée en deux doses, à environ trois semaines d’intervalle.

Trump a déclaré dans son message que le vaccin serait gratuit pour tous les Américains et que la distribution via Fedex et UPS à tous les États du pays avait déjà commencé.

Par un vote de 17 pour et 4 contre avec une abstention, le groupe d’experts a conclu jeudi que l’inoculation par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech apparaît sûre et efficace contre le coronavirus chez les personnes de 16 ans et plus.

L’approbation a été donnée malgré les questions sur les réactions allergiques de deux personnes qui ont reçu le vaccin cette semaine en Grande-Bretagne, le premier pays à commencer les inoculations Pfizer-BioNTech.