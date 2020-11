15 minutes. Le laboratoire pharmaceutique Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé ce vendredi une autorisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (USA) pour commencer à distribuer votre vaccin COVID-19. Votre produit s’est avéré efficace jusqu’à 95% dans les essais cliniques préliminaires. S’il est approuvé, il pourra être fourni à la population à risque à partir de décembre.

FDA doit examiner au moins 2 mois de données sur les réponses des bénévoles au vaccin Pfizer, ainsi que la certification de son innocuité chez les enfants, les personnes âgées et les diverses races. Et compte tenu de l’urgence du processus, cela pourrait prendre des semaines avant que le premier vaccin américain contre le COVID-19 soit disponible.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a rappelé qu’il n’y a pas de temps à perdre. Les États-Unis ont dépassé un quart de million de décès dus à la pandémie et 200 000 infections et 2 000 décès par jour. Ce niveau est décrit par certains experts comme une «crise humanitaire» dans le pays le plus riche du monde.

«Notre travail pour fournir un vaccin sûr et efficace ne pourrait être plus urgent, car nous continuons de constater une augmentation alarmante du nombre de cas de COVID-19 dans le monde. L’application américaine représente une étape cruciale dans notre cheminement vers la livraison d’un vaccin“Dit Bourla.

Il progresse également en Europe

Pfizer et BioNTech ont indiqué que travailler en parallèle pour faire progresser les processus d’approbation des vaccins avec les organismes de réglementation en Australie, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne (UE). Là, l’augmentation des cas a peut-être déjà atteint son plus haut sommet.

“En tant qu’entreprise située en Allemagne, au cœur de l’Europe, nos interactions avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) sont particulièrement importantes et nous continuons à leur fournir des données dans le cadre du processus d’examen en cours.” Cela a été déclaré dans une déclaration d’Ugur Sahin, PDG de BioNTech, qui fournit sa technologie d’ARN messager qui utilise le vaccin.

Des données prometteuses

Les données des essais cliniques de phase 3 ont été obtenues auprès d’un groupe de 43 661 volontaires. Sur ce total, 41 135 ont reçu les 2 doses du vaccin dans des centres de test aux États-Unis, en Allemagne, en Turquie, en Afrique du Sud, au Brésil et en Argentine.

Le taux d’efficacité est de 95% en général et de 94% chez les plus de 65 ans (population à risque). Donc, est beaucoup plus élevé que les 50% requis par la FDA pour approuver les candidats vaccins COVID-19, A déclaré Pfizer.

Les contrôles d’efficacité ont été obtenus après la contagion de 170 volontaires.

Les données de sécurité et les effets secondaires sont basés sur les résultats collectés auprès de 8 000 participants randomisés. Aussi, dans le suivi donné à la majorité de ceux qui ont reçu 2 doses du BTN162b2.

Les données de sécurité, essentielles pour l’acceptation du vaccin par la société, incluent la réponse chez 100 enfants entre 12 et 15 ans. De même, chez plus de 40% des personnes d’origines ethniques et raciales diverses. Aussi dans 41% des âges entre 56 et 85 ans.

Les USA dépendent du vaccin

La triste image du vice-président, Mike Pence, clôturant jeudi sa première conférence de presse depuis des mois sur la lutte contre la pandémie, sans accepter les questions et entouré des cris des journalistes; Et les critiques ce vendredi du conseiller de Donald Trump, Peter Navarro, aux mesures de confinement décrétées par certains Etats face à l’augmentation des cas, confirment ce qui était déjà évident depuis longtemps: le seul espoir pour les Etats-Unis est le vaccin.

Navarro a assuré que La mobilisation de fonds et d’agences fédérales pour accélérer l’achat du vaccin dans le cadre de l’opération Warp Speed ​​sera l’un des «plus grands héritages» de la présidence Trump. Avec un investissement de plusieurs milliards de dollars, il tente de se procurer 300 millions de doses du vaccin d’ici janvier en un temps record.

Cependant, Pfizer n’a pas utilisé ces fonds pour le développement du vaccin, qu’il a financé de sa poche. Cependant, il est parvenu à un accord avec Washington, d’une valeur de près de 1,95 milliard de dollars, pour leur fournir 100 millions de doses.

Faiblesses de Pfizer

Pour sa part, Moderna doit une partie de son succès à l’injection de fonds du gouvernement américain, dans le processus historiquement rapide de développement de vaccins. La société a également soumis des résultats préliminaires similaires à ceux du vaccin Pfizer et pourrait demander une autorisation d’urgence de la FDA prochainement.

Selon Pfizer, son infrastructure et sa chaîne d’approvisionnement «froides» ont le potentiel de fabriquer 50 millions de doses dans le monde pendant le reste de l’année et 1,3 milliard de doses supplémentaires en 2021.

Précisément, la nécessité de rester à des températures inférieures à 70 degrés sous zéro est l’un des points faibles que Moderna n’a pas ou d’autres concurrents immergés dans la dernière phase des tests, comme AstraZeneca et l’Université d’Oxford.