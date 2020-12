La FDA pourrait autoriser un vaccin contre le coronavirus plus tard cette semaine. Cette décision interviendrait à un moment crucial de la pandémie, car les responsables de la santé publique affirment que les États-Unis sont susceptibles de faire face à la pire crise de santé publique de l’histoire cet hiver.

Miamimundo / telemundo51

Un groupe consultatif de la FDA doit se réunir jeudi pour examiner le vaccin de Pfizer.

La FDA doit convoquer jeudi une réunion de son comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes, connu sous le nom de VRBPAC, pour examiner le vaccin COVID-19 de Pfizer avec le fabricant de médicaments allemand BioNTech pour une autorisation d’utilisation d’urgence.

Le membre du comité, James Hildreth, a déclaré samedi au «Weekend Today» de NBC que l’autorisation pourrait venir vendredi.

L’autorisation d’utilisation d’urgence signifie que la FDA permettra à certains adultes de recevoir le vaccin pendant que l’agence continue d’évaluer les données. Ce n’est pas la même chose qu’une approbation complète, qui peut généralement prendre des mois. La FDA a accordé une autorisation d’urgence pour le remdesivir de Gilead Sciences en mai avant de donner son approbation complète fin octobre.

Deux jours avant la réunion, la FDA devrait publier un document d’environ 100 pages évaluant les données des essais cliniques des entreprises, a déclaré le Dr Paul Offit, membre votant du comité consultatif, offrant un regardez l’avis de l’agence sur le vaccin. .

«Le public verra tout ce que nous voyons», a déclaré Offit, qui est également le directeur du Center for Vaccine Education à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

Le vaccin ne pouvait pas venir à un moment plus crucial. Les hôpitaux aux États-Unis ont une charge de patients COVID plus élevée que jamais, et l’épidémie dans le pays est sur le point d’établir des records encore plus sombres cette semaine. Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a averti dimanche que l’escalade du coronavirus était susceptible d’être l’événement le plus difficile de l’histoire américaine.