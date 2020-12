15 minutes. La Réserve fédérale (Fed) des États-Unis (USA) a maintenu les taux d’intérêt inchangés mercredi, proches de 0%, au milieu de la crise aiguë déclenchée par la pandémie de coronavirus.

La banque centrale américaine – lors de sa dernière réunion avec le président Donald Trump au pouvoir – a laissé le taux de référence compris entre 0 et 0,25%. Il est à ce niveau depuis mars de cette année, lorsqu’il a appliqué deux baisses de taux en raison des effets de la pandémie COVID-19 sur l’économie américaine.

“La pandémie du COVID-19 cause d’énormes difficultés humaines et économiques aux États-Unis et dans le monde, et l’activité économique et l’emploi ont continué de rebondir mais restent bien en deçà de leurs niveaux de début d’année”, a souligné le Federal Open Market Committee de la Fed dans un communiqué à l’issue de leur réunion de deux jours.

Les gouverneurs de la Fed prévoyaient que le produit intérieur brut (PIB) américain diminuera moins en 2020 que dans les projections de septembre. En outre, il croîtra plus rapidement en 2021 et 2022.

Projections de la Fed

Plus précisément, ils tablent sur une contraction de l’activité économique de 2,4% en 2020, contre 3,7% de leurs prévisions en septembre.

De plus, la Fed estime que le PIB américain augmentera de 4,2% et 3,2% en 2021 et 2022, respectivement, une révision à la hausse de 0,2% dans les deux cas par rapport aux prévisions d’il y a trois mois.

Dans son analyse de la situation économique, la Fed a expliqué que la faiblesse de la demande et la baisse des prix du pétrole ont freiné l’inflation des prix à la consommation.

En ce qui concerne l’emploi, la Réserve fédérale a prédit que le taux de chômage chuterait plus rapidement en 2021 qu’il ne l’avait anticipé, à 5%, par rapport à son estimation précédente de 5,5%.

Avec la décision prise mercredi, le taux d’intérêt verra 2020 à son plus bas niveau en cinq ans.

Malgré la reprise des derniers mois, l’économie n’a récupéré que la moitié des 22 millions d’emplois perdus.

Ce lundi, les premières doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech aux États-Unis pour lutter contre le COVID-19 dans le pays ont commencé à être administrées.

La nouvelle encourageante de l’inoculation des premiers vaccins survient au milieu de l’une des épisodes les plus meurtriers depuis le début de la pandémie.

Les États-Unis ont dépassé les 300 000 décès confirmés de la pandémie lundi.