Image de fichier du siège de la Réserve fédérale à Washington, USA. 19 mars 2019. REUTERS / Leah Millis

Par Howard Schneider

WASHINGTON, 27 janvier (.) – La Réserve fédérale a maintenu son taux d’intérêt de référence près de zéro mercredi et n’a apporté aucun changement à son calendrier mensuel d’achat d’obligations, s’engageant une fois de plus à soutenir ces piliers économiques jusqu’à ce qu’il y ait une reprise complète de l’économie. générés par la pandémie.

Cela ne s’est pas produit, c’est pourquoi les décideurs des banques centrales américaines ont mis en garde contre un possible ralentissement du rythme de la reprise dans un communiqué publié à l’issue de leur réunion de deux jours.

“Le rythme de la reprise de l’activité économique et de l’emploi s’est modéré ces derniers mois, et la faiblesse s’est concentrée dans les secteurs les plus touchés par la pandémie”, a déclaré le comité qui définit la politique dans le communiqué.

“La crise actuelle de la santé publique continue de peser sur l’activité économique, l’emploi et l’inflation, et pose des risques considérables pour les perspectives économiques”, a-t-il ajouté.

La décision de la Fed de laisser son taux de référence dans une fourchette cible de 0 à 0,25% et de continuer à acheter au moins 80 milliards de dollars d’obligations et 40 milliards de dollars d’actifs adossés à des créances hypothécaires chaque mois a été unanime.

L’attention des autorités de l’entité dans l’éventuelle modération de la reprise donne plus de poids à la promesse de la Fed de maintenir la politique monétaire dans une position «expansionniste» pendant ce qui peut être des mois, voire des années.

Si le programme de vaccination en cours pourrait contribuer à une réouverture économique et à une reprise plus complète d’ici la fin de l’année, pour l’instant les autorités de la Fed considèrent que les États-Unis restent dans un trou profond, avec des taux de chômage élevés, des petites entreprises compliquées et un récent pic dans les infections à COVID-19 nécessitant une réponse de crise de la banque centrale.

Lors d’une conférence de presse après la réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que la banque centrale ne prévoit pas de changements dans la politique monétaire tant qu’il n’est pas clair que l’économie montre une amélioration durable.

Il a également refusé de faire référence au cours de l’action du détaillant de jeux vidéo GameStop, qui a grimpé en flèche ces derniers jours au milieu d’une bataille entre les investisseurs particuliers et les commerçants professionnels qui rétrogradent ces rôles.

Le chef de la Fed a noté que la banque centrale préférait utiliser des outils de macroprudence, tels que les tests de résistance et les niveaux de liquidité, pour faire face aux risques pour la stabilité financière, refusant de commenter les mouvements quotidiens du marché ou le prix d’une action bancaire.

“Nous ne pensons pas réussir à chaque fois que nous choisissons le moment exact pour intervenir sur les marchés”, a déclaré Powell. “Nous surveillons les conditions financières de manière très large, et bien que nous n’ayons pas de juridiction … sur de nombreux domaines du secteur non bancaire, d’autres agences le font.”

“RIEN DE PLUS IMPORTANT”

Les États-Unis ont perdu des emplois en décembre et de nombreux indicateurs d’embauche et de dépenses sont au point mort depuis que les infections à coronavirus ont commencé à augmenter à l’automne.

La Fed a déclaré qu’elle laisserait le programme d’achat d’obligations intact jusqu’à ce qu’il y ait “de nouveaux progrès substantiels” vers la reprise et qu’elle maintiendrait les taux proches de zéro jusqu’à ce que l’inflation atteigne l’objectif de 2%.

Powell a souligné que le sort de l’économie est lié au succès du programme de vaccination aux États-Unis.

“Il n’y a rien de plus important pour l’économie aujourd’hui que de vacciner les gens”, a-t-il dit, ajoutant que les parties les plus faibles de l’économie sont les secteurs où les gens doivent travailler aux côtés d’autres personnes.

Powell a déclaré aux médias qu’il avait reçu la première dose d’un vaccin COVID-19 et qu’il espérait recevoir la seconde bientôt.

Les actions américaines ont prolongé leur recul suite à la publication du communiqué de la Fed et des propos de Powell et l’indice de référence S&P 500 ont clôturé avec une baisse de plus de 2,5%.

Le rendement des bons du Trésor est resté plus bas ce jour-là et le dollar était légèrement plus élevé par rapport à un panier de six devises importantes.

(Reportage supplémentaire de Stephen Culp et Jonnelle Marte à New York; édité en espagnol par Manuel Farías, Javier Leira et Carlos Serrano)