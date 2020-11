Vue d’une séance d’entraînement pour l’équipe nationale d’Uruguay au Complexe Celeste. . / Ra l Mart nez / Archives

Montevideo, 20 novembre . .- La Fédération uruguayenne de football (AUF) a été condamnée ce vendredi par le ministère de la Santé publique (MSP) de ce pays pour ne pas avoir respecté le protocole sanitaire dans le complexe de Celeste, lieu de concentration des équipes nationales, dans lequel, à ce jour, 16 cas positifs de covid-19 ont été connus.

Cela a été rapporté par le ministre de ce portefeuille, Daniel Salinas, via le réseau social de Twitter dans lequel il précise que l’amende s’élève à environ 534 000 pesos uruguayens (environ 12 136 dollars).

“Le MSP inflige une amende aux unités ajustables AUF 500 pour non-respect des protocoles sanitaires dans le complexe de Celeste. Il y a une audience”, a-t-il écrit.

La délégation uruguayenne qui a affronté la double date des qualifications sud-américaines de la Coupe du monde Qatar 2022 – pour les matches contre la Colombie et le Brésil – a déjà accumulé 16 cas positifs, le plus récent connu étant celui du capitaine Diego Godín.

Le premier à être connu est celui de Matías Viña, un joueur du Brésilien Palmeiras, un club qui a déjà enregistré 15 cas ces derniers jours.

Jusqu’à présent, les footballeurs infectés sont: Viña, Rodrigo Muñoz, Alexis Rolín, Luis Suárez, Diego Rossi, Darwin Núñez, Lucas Torreira, Gabriel Neves, Brian Rodríguez et Diego Godín.

La figure de l’entraîneur uruguayen, Óscar Washington Tabárez, âgé de 73 ans et dans une condition physique délicate, est sans aucun doute préoccupante.

Ce jeudi en dialogue avec Efe, le président de l’AUF, Ignacio Alonso, a assuré que lors de la “bulle” sanitaire “toutes les précautions” ont été prises pour éviter le coronavirus.

En outre, il a déclaré que “en raison de la séquence d’apparition” des cas positifs, il estime que la contagion s’est produite en Colombie, où Celeste a disputé le premier des deux matchs.

De son côté, la presse espagnole a repris le malaise du président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, qui a souligné qu’en Uruguay “ils n’ont pas eu le contrôle”.

“En Espagne, il y a un contrôle à remplir. Ici, les joueurs ne se douchent pas dans les vestiaires. Nous les contrôlons avant et après le match et l’entraînement. Les perdants sont les clubs”, a-t-il déclaré.

Le covid-19, qui a forcé la semaine dernière le report des matchs de la journée en raison du positif de Rodrigo Piñeiro, du Danubio, et que ce jeudi a enregistré deux autres touchés dans cette équipe et sur la Plaza Colonia il franchit la cinquième date du Tournoi Intermédiaire uruguayen.

Les pertes dues au coronavirus de José Luis Rodríguez et Nicolás Guirín s’ajoutent à celles des internationaux uruguayens Agustín Oliveros et Gabriel Neves au Nacional et de Yonatan Irrazábal et Alexis Rolín aux Rentistas.