Claudio Tinari, accusé d’abus sexuels

Le cauchemar de GIMP a commencé le 5 décembre, le jour de son arrivée à Pinamar pour travailler au restaurant du homme d’affaires Claudio Alberto Tinari comme caissier. Le harcèlement a commencé immédiatement. Et la violence a été consommée trois semaines plus tard, lorsque l’homme est entré dans sa chambre alors qu’elle prenait une douche et, en sortant de la salle de bain, l’a violée.

C’est arrivé le 22 décembre, entre 21h30 et 22h.La salariée était terrifiée et n’a osé dénoncer son employeur que le 6 janvier après l’épuisement général des ouvriers là-bas, qui l’ont également dénoncé pour mauvais traitements, violences et les contrats de travail. Tinari est détenu à la demande du procureur Juan Pablo Calderón, accusé de abus sexuel avec accès charnel, un crime qui pourrait vous conduire en prison entre six et 15 ans. Mais il fait également l’objet d’une enquête car ses employés l’accusent de les incitant à la prostitution.

L’enfer pour GIMP a commencé dès l’ouverture du restaurant, une concession d’auberge Boom, au nord de Pinamar. «Tinari nous a embauchés pour travailler, elle dit toujours des choses aux femmes et les a également utilisées à mes collègues, Je leur ai des médicaments pour en profiter. Une fois, je parlais à un serveur au bar, et mon patron est passé et Il fit courir son doigt sur ma queue, de bas en haut, comme pour marquer la couture du pantalon, j’étais dur et je ne savais pas comment réagir », a été la première chose que la femme a déclarée aux enquêteurs de la police, et ce qui a déclenché un suivi de Tinari et finalement son arrestation, il y a deux jours.

Le parador de Botavara, au nord de Pinamar, où Tinari a concédé le restaurant (Photo: Diego Medina)

Au tribunal, la femme qui a dénoncé Tinari a déclaré que l’homme d’affaires était devenu obsédé par elle, qu’il l’avait prise comme un bien personnel, surtout après le jour où il lui avait touché la queue. “Il est devenu obsédé par moi, il a dit que personne ne devait s’approcher de moi, il a dit ça aux autres employés en ma présence, comme j’étais à lui et que j’étais interdit à tout le monde “, a-t-il raconté.

Au début de la saison, Tinari a loué des chambres aux employés de l’hôtel Trinidad, un hôtel deux étoiles de Pinamar. La femme a été assignée à la chambre 21 pour dormir seule. De plus, l’homme d’affaires a réservé trois autres chambres où vivaient quatre employés masculins.

«Ce jour-là, le 22 décembre 2020, à 21 heures, Claudio nous a amenés dans sa voiture, il a conduit et m’a toujours emmené avec deux collègues à l’hôtel depuis le spa et les autres garçons sont venus en remise. Quand nous arrivons à l’hôtel, Je suis monté dans ma chambre et il est resté dehors comme pour partir. J’étais en train de finir mon bain et j’entends quelqu’un entrer dans la chambre»Dit la victime.

La femme de 33 ans a expliqué aux enquêteurs que sa chambre était restée ouverte parce que ses collègues passaient toujours “pour aller chercher quelque chose”. Puis, lorsqu’elle est sortie du bain, enveloppée dans une serviette, elle a vu son patron.

“Il y avait Claudio, Il a attrapé mon bras gauche, a déboutonné son pantalon, j’étais sans slip et a dit ‘tais-toi, ne crie pas, ne dis rien, donc rien ne se fait entendre, ça va être rapide’, il m’a retiré la serviette, il m’a poussé sur le lit et est monté sur moi, je me couvre la bouche, j’ai essayé de me défendre, j’ai essayé de le faire descendre de moi mais il est beaucoup plus gros et plus lourd que moi, et en plus j’avais peur de lui, j’avais peur qu’il me fasse du mal, alors couvrit sa bouche, et m’a pénétré», A expliqué la femme, qui a fourni des données précises sur le moment après le viol, que l’homme a exécuté sans préservatif, comme elle l’a elle-même précisé.

Les audios violents de Claudio Tinari

“Quand il a fini, je me suis levé, Je suis sorti en courant et je me suis enfermé dans la salle de bain, et j’ai attendu son départ. J’avais l’impression qu’il ouvrait la porte et était parti sans rien dire. Après cela, Je me sentais sale, j’avais très peur, Je suis retourné me baigner, j’étais dégoûté, puis je me suis habillé et je suis allé dans la chambre des garçons », a-t-il dit. La femme a dit qu’un collègue lui avait ouvert la porte et elle l’a serré dans ses bras et a commencé à pleurer. Ils lui ont demandé ce qui n’allait pas mais elle n’a pas osé leur dire.

“Je ne l’ai dit à personne avant d’avoir osé venir le signaler”, a-t-il déclaré aux enquêteurs. Et il a expliqué qu’il avait décidé de le faire après avoir appris qu’un collègue l’avait également dénoncé “parce qu’il a navigué avec elle». Cette autre plainte, qui fait l’objet d’une enquête par le procureur Walter Mercuri, en charge de l’UFI spécialisée dans la traite des êtres humains basée à Madariaga, comporte des preuves qui compliquent l’employeur, puisqu’ils le dénoncent pour avoir enfermé les employés dans l’hôtel et les avoir offerts aux femmes. prostituée avec “Clients VIP de Cariló”.

Le moment de l’arrestation

Malgré les mauvais traitements, la femme a continué à travailler. “Ici, je suis seul et je n’ai aucun moyen de subsistance autre que mon travail, et il s’est comporté avec moi comme si de rien n’était”, a-t-il raconté.

Quelques jours plus tard, selon la femme au tribunal, l’homme a fait preuve de cynisme: «À une époque où nous étions seuls sur le pont, il m’a en fait appelé pour parler de travail, pour parler de prix et de menus, Il a dit ‘au moins dis-moi si tu as aimé ou pas!’, et je me suis retourné et je suis parti ».

La victime a expliqué qu’après cet épisode, l’homme ne l’a plus touchée, mais il l’a maltraitée verbalement “comme imposant«En sa qualité de patron. Cette attitude se retrouve dans les audios intégrés à la cause, auxquels il a eu accès Infobae: “Il a dit qu’il commande et que nous devons faire ce qu’il dit et des choses comme ça.”

Audios de Claudio Tinari l’homme d’affaires accusé de viol 1

Dans le prolongement de son témoignage, des sources judiciaires ont déclaré à ce média que la femme avait ajouté une situation dans une brasserie Pinamar: «Il m’a emmené prendre une bière, il m’avait attrapé comme une “ petite amie ” et la façon dont il me traitait était si violente que lorsqu’il est allé aux toilettes, une serveuse est venue me demander si je voulais le dénoncer.».

Les employés ont été déplacés de leur logement le 29 décembre. Tinari a loué une maison qui, selon ses propres mots, a payé 4 000 $. Là, la femme partage une chambre avec un partenaire. Mais Claudio entre et sort quand il veut de là, et aussi Il nous enferme la nuit pour que nous ne sortions pas. J’ai décidé de signaler cette situation car ma patience est déjà épuisée », a-t-il déclaré.

La femme a dit que Tinari entre dans les chambres de tous ses employés et la harcèle, demande où sont ses collègues et joue des scènes de jalousie. “Il dit que je suis allé baiser quelqu’un d’autre”, a déclaré la femme aux enquêteurs.

Tinari a été arrêtée après la déclaration de la femme et après qu’un médecin légiste, sur ordre du procureur Calderón, a découvert des blessures aux organes génitaux. À présent, l’affaire évolue vers une évaluation psychologique du plaignant, même si le dossier comprend des analyses préliminaires qui rendent compte d’un “stress post traumatique”.

A Pinamar, beaucoup connaissent Tinari. Son épouse est une employée de la municipalité. Il a été vu dans plusieurs auberges avant la saison. Le propriétaire d’un spa a déclaré: “Je l’ai vu partir avec le menu, il m’a volé le menu!». Une fille d’un autre restaurant a dit à ce média que l’homme voulait l’emmener travailler à Botavara: «Il m’a dit ‘S’ils te maltraitent, viens avec moi, je paie mieux’». Une autre femme a raconté à ce médium que l’homme passait devant elle, sans la connaître, et lui touchait la poitrine avec son index. “Il avait l’air d’un crétin”, ajoutée.

Des sources judiciaires ont annoncé que le procureur convoquerait également de nouveaux témoins pour témoigner, certaines demandes de défense de l’homme d’affaires accusé, comme les propriétaires de l’hôtel. L’alibi de Tinari, qui selon des témoins a jeté son téléphone portable à la mer alors qu’il soupçonnait que ses employés l’avaient dénoncé, est qu’en raison du protocole COVID-19 “il n’aurait jamais” pu “entrer dans la chambre d’hôtel. Les enquêteurs ont accepté la convocation de ces témoins mais l’ont jugée médiocre. «Nous savons que les protocoles ici sont très flexibles», ont-ils commenté ironiquement.

