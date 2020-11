Certains employés tels que les serveurs, les DJ, les barmans et les organisateurs de spectacles sont prêts à organiser des manifestations ou des rassemblements (Photo: Pixabay)

Pendant plusieurs semaines, les habitants de la Mexico dénoncé à travers réseaux sociaux que plusieurs les boîtes de nuit fonctionnent normalement, même jusqu’à tôt le matin, malgré le fait que les autorités n’ont approuvé que son réouverture s’ils ont donné service en tant que “restaurants”; c’est-à-dire «avec une capacité limitée, une distance saine, la vente de boissons alcoolisées s’ils ont consommé de la nourriture et un horaire prudent

Selon les chiffres officiels, la capitale du pays est l’une des entités qui enregistre le plus rebond en cas de contagion et d’hospitalisation par coronavirus (COVID-19[feminine), qui a causé la Feu de circulation épidémiologique est passé de l’orange (risque élevé) à orange “avec alerte”.

Par conséquent, le chef du gouvernement de la capitale, Claudia Sheinbaum, a annoncé divers restrictions pour les prochains jours, y compris le suspension du programme “Reopen”, ce qui a permis aux boîtes de nuit d’atténuer les pertes économiques en vendant de la nourriture.

Au CDMX, il y a 120 mille employés dans ce secteur, dont 35% ont déjà perdu leur emploi (Photo: Cuartoscuro)

le mécontentement des entrepreneurs du secteur n’ont pas attendu, s’assurant même que c’est plus “une punition” qu’une mesure sanitaire.

Et est-ce pour Helking Aguilar, président de l’Association mexicaine des bars, clubs et discothèques (AMBDIC), l’augmentation des cas positifs à Mexico dépendent de la discipline de la citoyenneté et non des clubs et des bars qui ont ouvert des opérations en tant que «restaurants».

Dans une interview pour le portail Forbes México, le représentant commercial a insisté sur le fait qu’ils ont un protocole de santé proposé avec lequel ils pourraient ouvrirDe plus, ils ont suffisamment de personnel pour s’assurer que les clients se conforment.

En ce sens, il a mentionné que dans les transports publics, il n’y a pas de contrôle de capacité ni de surveillance sur le respect des mesures sanitaires, comme dans le manifestations ou rassemblements religieux qui sont constantes dans la ville, car ce qu’il considérait comme une question de discipline de la population.

Helking Aguilar, président de l’AMBDIC (Capture d’écran: Youtube)

Selon Aguilar, votre secteur est conscient de la reprise des cas, mais a souligné que “La parole n’est même pas pour toutes les entreprises”Il semblerait que ces mesures soient “une punition” pour les bars et clubs de la capitale.

Il a même fait remarquer que seulement 3% des entreprises a utilisé le programme “Reopen”, car ce n’était pas un programme attrayant et fonctionnel pour l’industrie, car après huit mois de fermeture, il était difficile d’investir dans des infrastructures pour vendre des plats qui concurrenceraient les restaurants.

Il a averti qu’à ce jour, peu plus de 30% des unités économiques de cette entreprise ils ont déjà fermé leurs portes pour toujours, qui pourrait être augmenté de 70% si les conditions ne changent pas pour fin d’année.

Il a ajouté qu’au niveau national, cette industrie emploie 560 000 personnes, mais dans le CDMX il y a 120 mille employés, dont le 35% ont déjà perdu leur emploi.

Les voisins de Mexico ont dénoncé sur les réseaux sociaux que de nombreuses boîtes de nuit continuent de fonctionner normalement (Photo: Pixabay)

Dans ce contexte, le président de l’AMBDIC n’a pas exclu que certains salariés tels que serveurs, dj’s, barmans et organisateurs de spectacles être prêt à jouer manifestations ou rassemblements.

Cependant, il a révélé que dans les prochains jours, les leaders de l’industrie se réuniront pour “Atténuer et arrêter” a dit la réaction des effectifs, ainsi que de présenter un Liste des stocks qui sortira la semaine suivante.

“Ce n’est pas l’idée, c’est d’être responsable de la situation, pas de faire sortir les gens dans des rassemblements, de meilleures actions médiatiques et des réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

Enfin, il a déclaré qu’après huit mois sans opération, votre syndicat est prêt pour le dialogue, et a même cherché le gouvernement CDMX, bien qu’il ait dit que n’a eu aucune réponse à court terme, puisque la nomination a été obtenue à la fin de ce mois.

