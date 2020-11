Les chamans boliviens pratiquent aujourd’hui des rituels avec des feuilles de coca, à Villazon, une ville bolivienne à la frontière avec l’Argentine. . / Paolo Aguilar

Villazón (Bolivie), 8 novembre . .- Des rituels avec des feuilles de coca, des chants et de la musique andine ont envahi la frontière entre la Bolivie et l’Argentine à la veille du retour attendu d’Evo Morales dans son pays, près d’un an après avoir a quitté après avoir démissionné de son poste de président au milieu de la crise politique de l’année dernière.

À Villazón, généralement une ville tranquille du sud de la Bolivie à la frontière avec l’Argentine, le parti des partisans de l’ancien président a éclaté ce dimanche avec les premiers partisans arrivant de différentes parties du pays pour ne pas manquer le retour historique de leur chef.

Devant le pont qui sépare les deux pays, les partisans et les dirigeants du Movimiento Al Socialismo (MAS), le parti d’Evo Morales, se sont rassemblés; et un groupe de guides spirituels qui ont officié un rituel avec de la feuille de coca pour prédire comment l’ancien président se comportera lors de son voyage de retour en Bolivie.

Conformément aux coutumes ancestrales des cultures andines, le guide spirituel Francisco Balboa et Eulalia Huanacuni ont jeté quelques poignées de feuilles de coca par terre pour lire l’avenir de Morales à son retour dans son pays natal.

Après quelques instants d’attente lorsqu’ils ont revu la couleur des feuilles, leur forme et la façon dont elles avaient été distribuées, la lecture a été positive et, aussitôt après, la foule a éclaté en applaudissements et plus d’acclamations en faveur de Morales.

“MORCEAUX BIEN ROUTIERS”

“Les petits pieds ont été sur la bonne voie, la Bolivie doit être sur la bonne voie. Donc tout ira bien”, a déclaré Huanacuni à Efe.

La feuille de coca sera étroitement liée au retour de Morales en Bolivie, car après une tournée de trois jours dans différentes régions du pays, il s’installera à Chimoré, l’enclave productrice de coca du tropique de Cochabamba où il a annoncé qu’il reviendrait à une activité agricole et syndicale qui il a joué avant d’être président de la Bolivie pendant presque quatorze années consécutives (2006-2019).

Plusieurs chefs de coca de Cochabamba sont déjà arrivés à Villazón pour, dès qu’ils franchissent le pont frontalier ce lundi, l’escorter et l’accompagner dans l’immense caravane qui le suivra dans sa tournée de Potosí et Oruro jusqu’à ce qu’il atteigne Chimoré.

Il devrait arriver dans cette zone de culture de la coca le mercredi 11 novembre, alors que cela fera un an depuis son départ sur un avion de l’armée de l’air mexicaine à destination du Mexique, qui l’a accueilli les premières semaines avant de s’installer en Argentine, où il est resté pour la onze derniers mois.

Puis un coup d’État contre lui a été dénoncé, au milieu de la crise politique déclenchée en Bolivie en raison des soupçons de fraude électorale en sa faveur, après avoir été élu pour un quatrième mandat consécutif.

GARDÉ JUSQU’À COCHABAMBA

“Nous sommes présents ici pour l’emmener dans notre tropique de Cochabamba. Il a été menacé de mort et son intégrité est en danger”, a déclaré le chef paysan et ancien vice-ministre de l’Interculturalité Rodolfo Machaca avec d’autres autorités du MAS dans un discours public.

Tous les dirigeants syndicaux liés à Morales le protégeront, car ils sont sceptiques quant à la possibilité que l’ancien président revienne dans le pays sans aucun obstacle juridique malgré le fait que la justice bolivienne a déjà annulé fin octobre le mandat d’arrêt qui pesait contre lui sur les charges. terrorisme et sédition.

“Il marchera bientôt ici avec ce pas ferme qu’il a montré au cours des quatorze années du processus de changement”, a déclaré l’ancien ministre bolivien des Affaires étrangères Fernando Huanacuni, l’un des plus impliqués dans la direction des chants des acolytes de Morales à Villazón.

“Notre frère, notre président, notre force, notre joie est de retour, et ici nous l’attendons. Il est important de remercier ceux qui ont généré la stabilité et la croissance dans le pays. Demain, une nouvelle période de changement émergera pour nous”, at-il ajouté.

DOUBLE PARTIE POUR LE MAS

Huanacuni a rappelé que la célébration du socialisme bolivien est double car en même temps que les esprits se réchauffaient pour le retour de Morales, ils poursuivaient l’investiture à La Paz de Luis Arce à la présidence pour les cinq prochaines années, après avoir remporté les élections du 18 octobre avec plus de 55% des voix.

«Nous rentrons, nous rentrons», criait la foule à chaque fois qu’une autorité parlait, comme s’il s’agissait d’un bar de football.

Il ne manquait pas non plus de T-shirts faisant allusion à Evo et aux drapeaux wiphalas qui ont mis la première note de couleur à Villazón en l’absence d’encore plus d’adeptes de l’ancien président arrivant dans les prochaines heures pour former la caravane qui l’accompagnera dans son voyage, où il y a au moins accrédité 800 véhicules.

Malgré sa longue année d’absence du pays, Evo Morales est resté très présent, comme en témoignent les multiples peintures murales qui ornent les rues non seulement de Villazón, mais de toute l’autoroute qui mène de La Paz à la frontière avec l’Argentine.

Fernando Gimeno