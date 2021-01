Image d’archive. Le secrétaire à la Défense du Mexique de l’époque, Salvador Cienfuegos, s’adresse à une audition lors du 50e anniversaire du Plan d’attention à la population en cas de catastrophe (Plan DN-III-E) à Mexico, au Mexique. 12 juillet 2017. REUTERS / Carlos Jasso / File Photo

Le bureau du procureur général (FGR), a indiqué qu’elle avait notifié aux autorités américaines sa résolution de “Non-exercice de l’action pénale“En faveur de l’ancien secrétaire à la Défense, Salvador Cienfuegos.

Général Cienfuegos Il a été arrêté aux États-Unis le 15 octobre 2020 et quelques jours plus tard, quatre accusations ont été déposées pour blanchiment d’argent et trafic de drogue.

Cependant, en novembre les accusations ont été rejetées et le général est retourné au Mexique, où le FGR a ouvert une enquête; Or, ce jeudi 14 janvier, le parquet a rapporté dans un communiqué qu ‘«après avoir analysé les preuves transmises par les autorités américaines et celles fournies par le général Salvador Cienfuegos; Le #FGR a conclu qu’il n’avait eu aucune rencontre ou communication avec un groupe criminel. Pour lequel il a été décidé de ne pas exercer de poursuites pénales (sic) ».

Information en cours …

