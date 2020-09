Décès de la fille de l’acteur mexicain Esteban Franco Il a été annoncé que Karla Yanine, 32 ans, est peut-être décédée des suites d’une négligence médicale.

Quelle tragédie! Décès de la fille de l’acteur mexicain Esteban Franco. Il a été révélé que Karla Yanine, 32 ans, était peut-être décédée des suites d’une négligence médicale.

A travers sa page Facebook, l’acteur mexicain a rapporté cette triste nouvelle. Esteban Franco, qui a 30 ans d’expérience dans le domaine et a forgé une belle carrière avec d’innombrables rôles au cinéma et à la télévision, (Intimate Enemy, The Dragon, Comme on dit, Ay Güey, Good Girls, la double vie d’Estela Carrillo, Simply María, La Rosa de Guadalupe, Dos Hogares, etc.), il est également un réalisateur et producteur reconnu.

Dans un message déchirant, Esteban Franco a exprimé: «Quand vous l’imaginez le moins, la vie vous donne un revers, la veille que je vous parlais, vous m’avez demandé de passer rapidement au 21e siècle car dans l’IMSS 8 ils ne pouvaient plus rien faire pour vous et le 21e siècle Ils ont parlé pour que là-bas ils fassent un autre test sur votre poumon ».

L’acteur mexicain, connu pour sa participation à la série El cartel de los sapos et El Dragón, a déclaré dans ses propres mots que la mort de sa fille, Karla Yanine, était due à une « négligence médicale ».

« Encore une fois, ils ont fait le test, quelque chose leur a échoué et vous nous avez quittés hier, vendredi 4 septembre, vous êtes déjà dans un meilleur endroit à côté de Dieu faisant vos blagues ».

Enfin, Esteban Franco a dit au revoir à sa fille de la manière suivante: «Tu nous manqueras toujours, ma vie, nous t’aimons tous et nous t’aimerons toujours. Je t’aime, ma belle fille maigre, Karla Yanine López Martínez. Repose en paix ma vie! ».

Immédiatement, les adeptes de l’acteur mexicain ont exprimé leurs condoléances: «Mes condoléances à toute la famille, c’est une perte regrettable, mais la volonté de Dieu est donc parfois inexplicable», «Mon bon ami! Je suis desolé! Que Dieu vous bénisse »,« Il n’y a pas de mots qui soulagent votre douleur ».

Malgré les mauvais moments qu’il traverse, l’acteur mexicain Esteban Franco a fait une émission en direct pour donner plus de détails sur cet événement tragique. Sur la page suivante, plus d’informations.

