Martita a la date de naissance du père tatouée sur la nuque

Ricardo Fort il rêvait d’être célèbre et voulait devenir une figure de la télévision et du théâtre. Pour y parvenir, il a fini par négliger sa santé. Le 25 novembre 2013, il est décédé à 45 ans, après avoir longtemps lutté contre la douleur. Ses deux fils, Martita et Felipe, 9 ans, qui passa sous la tutelle de Gustavo Martinez.

Au-delà de sept ans, ses enfants se souviennent de lui en permanence. Ils sont déjà adolescents et très appréciés sur les réseaux sociaux. Par exemple, Martita, avec près de 500 000 abonnés sur Instagram, publie souvent des images et des vidéos de sa vie quotidienne. Récemment, elle a interagi avec ses fans qui lui ont posé différentes questions et elle a répondu si c’était vrai ou faux.

“As-tu fait tatouer ton père ou tu prévois de te faire tatouer?” a demandé à un utilisateur. La jeune femme a répondu que c’était vrai et a partagé une photo sur le réseau social dans laquelle elle apparaissait de dos, avec ses cheveux rassemblés et la date de naissance du commandant tatouée sur son cou pouvait être vue: 05.11.1968.

Il a également révélé qu’il participera à la série qu’ils préparent sur la vie du chocolatier. C’est une production du journaliste Eddie Fitte. Les producteurs mènent des recherches approfondies sur la vie et l’œuvre de l’artiste renommé. Cette étude couvre à la fois sa vie en Argentine et à l’étranger, son enfance, sa jeunesse, ses rêves de célébrité, sa poursuite inlassable du bonheur, son arrivée dans les médias, sa santé, ses amours, sa mort et l’icône dans le c’est devenu.

Le tatouage de Martita avec la date de naissance de son père

En ce qui concerne sa vie amoureuse, Martita a souligné qu’elle était célibataire et a reconnu qu’elle était généralement timide lorsqu’elle rencontre quelqu’un. “Cela dépend de la même chose, mais ce qui m’arrive généralement, c’est qu’au début je suis assez calme et ensuite je suis plus cool quand je gagne en confiance”a expliqué l’adolescent.

Un de ses disciples lui a également demandé s’il aimerait être chanteur, tout comme son père et sa grand-mère. La sœur de Felipe a répondu un peu dubitatif: “J’ai fait un atelier de chant avec un ami et j’aime chanter, mais je ne me sens pas à l’aise de le faire en public, donc je ne sais pas, je ne pense pas, faux.”

L’adolescente a révélé qu’elle n’avait pas de petit ami

Ce n’est pas la première fois qu’il répond aux questions de ses followers. En décembre dernier, lorsqu’un internaute lui a demandé si elle souhaitait que son père ne soit pas un personnage populaire, elle a répondu: “Cela faisait partie de lui et ce qui le rendait heureux. Mais, d’un autre côté, s’il n’avait pas été célèbre, peut-être que tout se serait terminé différemment».

D’un autre côté, quand un autre de ses disciples lui a demandé si cela la gênait qu’ils la reconnaissent pour les réalisations de Ricardo et non pour les siennes, l’adolescente a habilement répondu: «Non, Il est très aimé et le mérite. De plus, je n’ai que 16 ans pour compter les réalisations».

Le 5 novembre, alors que Ricardo aurait eu 52 ans, Martita avait partagé une photo sur Instagram dans laquelle elle avait été vue avec son père, son frère, sa baby-sitter et Gustavo. «Je ne savais pas quoi dire aujourd’hui car cela me met mal à l’aise de parler de mon père. J’ai donc pensé à partager le premier souvenir dont j’ai une trace: les promenades de mon père et Gustavo m’emmenant dans une poussette, traversant les rues et le boulevard de Miami (la première ville où nous vivons), quelque chose de très heureux chez lui », il a mis à côté du poteau .

Ricardo avec ses enfants, Gustavo Martínez et la nounou

Enfin, la jeune femme a ajouté: «Aujourd’hui ma mémoire est très floue, mais je me souviens aussi quand avec mon frère nous nous sommes cachés pour jouer dans un magasin de vêtements et que mon père a fermé tout le magasin pour nous chercher, tandis que nous pleurions de rire. Peut-être que beaucoup attendaient quelque chose de plus de moi, mais c’est la (peut-être humble) contribution pour cette journée où tout le monde s’en souvient ».

JE CONTINUE DE LIRE

Gianinna Maradona a montré les messages qu’elle a envoyés au psychologue de Diego deux jours avant sa mort: «Il veut être seul».

La réflexion de Florencia Peña sur les musiciens qui ont accompagné l’inauguration de Joe Biden: «Les artistes qui y soutiennent sont des capodastres; ici, jets “

L’école primaire qu’il a quitté pour le théâtre, les références à son père dans la caractérisation de Minguito et un amour pour la vie: Juan Carlos Altavista

Pamela David avec Pablo Flores Laymuns, astrologue évolutionniste et thérapeutique: “2021 est l’année pour nous révéler”