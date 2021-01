15 minutes. Claudia Conway, 16 ans, qui est la fille de Kellyanne Conway, la conseillère personnelle de l’ancien président Donald Trump, a accusé sa mère d’avoir publié une photo “seins nus” d’elle sur Twitter.

La photo est apparue sur le nouveau service Flottes de Twitter, qui supprime les images après 24 heures.

Claudia est une figure bien connue des réseaux sociaux et sa popularité est principalement due à ses vidéos TikTok, où elle accumule 1,6 million de followers.

La relation difficile entre elle et sa mère n’a pas été laissée de côté dans ses publications et, à plusieurs reprises, elle a mis en ligne des messages et des vidéos dans lesquels elle a vivement critiqué le travail de sa mère avec Trump et l’a également accusée d’être une mère abusive.

Tu vas en prison

“Je suis secouée, je ne sais pas quoi faire”, a déclaré Claudia dans une vidéo qu’elle a postée sur TikTok, dans laquelle elle a confirmé qu’elle avait pris la photo il y a des mois mais ne l’avait jamais partagée.

Sur la façon dont Kellyanne a obtenu la photo, la fille pense que sa mère a pris son téléphone et a pris une photo de l’image. Puis il a ajouté qu’il ne savait pas si sa mère l’avait publié par accident ou si son téléphone avait été piraté.

Cependant, Claudia n’a pas hésité à blâmer sa mère pour ce qui s’est passé: vous allez en prison, dit-elle.

En ce qui concerne la raison pour laquelle Kellyanne a publié l’image, la jeune femme estime que sa mère a gardé la photo sur son téléphone pour l’utiliser un jour contre elle.

L’événement survient après que Claudia a menacé d’afficher «des heures et des heures» de vidéos qui prouvent que Kellyanne est une mère abusive.

Twitter a déclaré à Variety qu’il enquêtait sur l’incident. La police alpine (New Jersey) où vivent Claudia et Kellyanne n’ont pas commenté la question.