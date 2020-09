La fille de Lupillo Rivera se retourne sur les réseaux sociaux en montrant ses fesses avec un string audacieux Ayana fait fureur car elle laisse très peu à l’imagination avec si peu de vêtements La nièce de Jenni Rivera n’a aucune pitié pour ses followers et les bouleverse

Ayana, la fille sculpturale de la chanteuse Lupillo Rivera, n’a aucune pitié pour ses fans en montrant ses fesses avec un string impitoyable sur les réseaux sociaux.

C’est à travers son compte Instagram que la nièce sensuelle de Jenni Rivera a révélé ses attributs les plus précieux et posé le plus sexy possible pour ses fans.

Cette publication a laissé une si bonne impression aux internautes que jusqu’au matin du 15 septembre, elle comptait déjà plus de 1 870 likes.

Et ce n’est pas la première fois qu’Ayana pose de manière éhontée pour l’objectif et montre son énorme cul à ses fans, ce n’est que maintenant qu’elle l’a fait avec un string de crise cardiaque.

À cette occasion, la fille de Lupillo Rivera a cherché un moyen pour que les rayons du soleil couvrent son visage, mais pas ses fesses, qu’elle a montrées avec un minuscule string.

Cela a fait de la photo l’un des favoris du public, donc des centaines de personnes lui ont donné un avis similaire et l’ont même partagée.

La tenue qu’Ayana partageait était de couleur brune, très similaire à la peau de léopard, ce qui a suscité davantage de soupçons chez ses partisans.

Cependant, ce n’est pas la première fois que la jeune femme sculpturale montre ses attributs sans la moindre honte, puisque son récit regorge de photographies qui le prouvent.

Dans les pages suivantes, nous vous laisserons des cartes postales plus sexy de la fille de Lupillo Rivera qui montre tous ses attributs à son public.