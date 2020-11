Billet de cent pesos argentins et billet de cent dollars américains. Photo de fichier 17 sept. 2014. REUTERS / Enrique Marcarian (ARGENTINE – T

«Le problème de l’économie bimonétaire n’est pas idéologique. Ce n’est ni à gauche ni à droite. Pas même au centre-ville. Mais la vérité est que cette opération bimonétaire est un problème structurel de l’économie argentine ».

Malgré les différences idéologiques que l’on peut avoir avec Cristina Kirchner, sa lettre de la semaine dernière a eu un impact sur le diagnostic du problème structurel économique le plus grave de l’Argentine: le bimonétarisme. Le CFK est la personne la plus puissante du pays depuis 14 ans et probablement aujourd’hui, d’une manière inédite pour notre pays, celui qui n’a pas la «plume» a une plus grande concentration de pouvoir que le président de la Nation lui-même. Par conséquent, il vaut la peine d’une analyse approfondie de cette réflexion.

En premier lieu, comme en médecine où guérir, vous devez d’abord avoir un diagnostic. Dans ce cas, on voit que Enfin, on comprend le sérieux et la portée des investissements et des économies en dollars pour notre pays et des transactions en pesos. Autrement dit, ne pas avoir de monnaie. C’est pourquoi il vaut la peine d’analyser pourquoi le bimonétarisme a peu de temps en Argentine et sa sortie est la seule voie possible que l’économie puisse emprunter pour éradiquer le problème structurel.

De nombreux économistes pourront dire que le bimonétarisme est une conséquence de l’indiscipline fiscale et monétaire et qu’en atteignant cette discipline, notre pays n’a pas nécessairement besoin de perdre sa monnaie pour fonctionner économiquement. D’autres ajouteront à ces affirmations qu’il existe plusieurs exemples dans le monde d’économies qui travaillent avec le bimonétarisme. Cependant, ce n’est malheureusement pas le cas et chaque pays a des condiments culturels, des expériences économiques et des personnes qui le rendent unique. Le meilleur exemple de ce problème structurel, idéologique, culturel et endémique est qu’un gouvernement avec des connotations profondes de droite et une vision libérale déterminée concernant la construction de la politique étrangère de l’Argentine, après un ajustement budgétaire féroce en 2018-2019, n’a pas réussi. renverser la soif de dollarisation. Le résultat est plus que connu: au cours de ces 24 mois, notre pays a connu l’un des plus grands pics d’accumulation de dollars de ses deux dernières décennies.

Donc, s’il y avait un gouvernement de droite dans notre pays, qui a brusquement décidé de baisser les dépenses publiques et qui avait également une politique monétaire extrêmement restrictive, Pourquoi l’Argentin a-t-il couru vers le dollar? Dans ce cas, la réponse la plus fiable est de penser que les attentes d’un changement de gouvernement avec une vision de centre-gauche étaient imminentes et donc, les Argentins anticipaient l’échec du gouvernement de droite. Une telle réponse serait de chercher à couvrir le soleil avec la main, et pendant plusieurs décennies, avec le monologue de Tato Bores sur le dollar comme un drapeau, il est très incrédule de penser que la raison a été donnée par le changement de gouvernement. Les raisons sont beaucoup plus profondes et ne peuvent être formulées uniquement dans une élection politique.

C’est pourquoi l’Argentine a peu de temps pour une économie bimonétaire. Au cours des 12 à 18 prochains mois, il y aura une nouvelle méga dévaluation dans le pays et la confiance dans le peso sera à nouveau minée. Dans d’autres colonnes, nous avons expliqué la possibilité de dollariser notre pays de manière coordonnée avec les États-Unis et de l’accompagner d’un programme de réformes structurelles de la fiscalité et du travail. Dans ce cas, le pays perdrait la possibilité d’avoir une indépendance monétaire mais pourrait coexister dans un pays à stabilité monétaire, ce qui est si précieux pour projeter des affaires sur le long terme. Aucune économie au monde n’a connu autant d’années d’inflation à deux, trois et même quatre chiffres que l’Argentine. Le Venezuela est un cas à part, étant donné qu’il s’agit d’une dictature.

Il y a des analystes qui sous-estiment la possibilité de dollarisation et utilisent des slogans tels que “l’Argentine a aujourd’hui un excédent commercial de 17 milliards de dollars”, “l’Argentine doit approfondir le modèle de production d’exportation et on ne peut le trouver qu’avec une monnaie locale”. Et c’est vrai: Notre pays a actuellement un excédent commercial, mais il est donné uniquement et exclusivement parce que l’économie réelle est détruite. L’histoire montre qu’à chaque cycle de croissance de l’Argentine, les importations se sont accélérées, générant des perturbations financières et cela est dû au fait que l’Argentine dollarise ses réserves, ses actifs, son épargne et ses investissements. À l’époque des vaches grasses, nous importons, à l’époque des vaches maigres, nous prenons soin des dollars et nous «fuyons». Il faut ajouter qu’il n’y a pas de tourisme dans le pays, et encore une fois, bien que nous ayons un taux de change réel élevé, l’histoire ne montre des saignements dans le compte du tourisme que lorsque le pays rouvre après la pandémie.

Concernant le mythe du développement d’un pays avec un modèle d’exportation productif, l’Argentine est le pays qui compte le plus de licornes, c’est-à-dire de nouvelles entreprises qui ont réalisé une valorisation de plus de 1 milliard de dollars en quelques années en Amérique latine. Notre pays possède un écosystème entrepreneurial distingué et notre littératie continue d’être prépondérante dans le segment professionnel. Par conséquent, la dollarisation ne signifie pas ne pas vendre au monde, au contraire, la dollarisation avec des réformes structurelles qui autonomisent l’entrepreneur dans notre pays, nous permettra seulement d’élargir la matrice de richesse et de valeur ajoutée que nous pouvons vendre au monde. Ne confondons pas les concepts, car exporter signifie non seulement vendre du soja mais aussi pouvoir vendre des connaissances, de l’industrie, de la valeur ajoutée, des nouvelles technologies, etc. Et tous ne peuvent se développer que dans une économie stable, avec la capacité de générer des crédits à long terme pour le secteur privé et avec une stabilité fiscale et du travail qui profite à ceux qui décident de projeter leur entreprise dans le pays.

En conclusion, réaffirmant la réflexion de CFK – le problème bimonétaire de l’Argentine n’est pas celui de la droite ou de la gauche, mais un problème structurel beaucoup plus profond -, le seul moyen de le résoudre est de perdre définitivement la monnaie locale et de dollariser l’économie. Uniquement à travers une dollarisation complète avec des réformes structurelles qui impliquent une modernisation du secteur public accompagnée de réformes fiscales qui encouragent l’investissement et l’épargne locale, et une autre à caractère de travail, pour sortir du web qui ne permet pas le développement du travail dans le secteur privé , nous pourrons projeter un pays à économie stable sur le long terme.

L’auteur est directeur du Groupe Romano, professeur à la Faculté des sciences commerciales de l’Université Austral et titulaire d’une maîtrise en finance et en économie et politique publique (Université Columbia)