Il y a dix mille ans, le Sahara possédait de vastes prairies et était parsemé de lacs et d’arbres. Mais il y a environ 5 000 ans, ce «Sahara vert» s’est asséché pour devenir l’énorme désert que nous connaissons aujourd’hui. Et les scientifiques pensent maintenant que ce changement climatique a eu des effets très lointains, notamment en provoquant une méga-sécheresse en Asie du Sud-Est.

Kathleen R. Johnson, paléoclimatologue et géochimiste à l’Université de Californie à Irvine, dit que la clé de cette découverte était des stalagmites, collectées dans une grotte du nord du Laos.

« Les stalagmites sont des archives vraiment étonnantes de la variabilité climatique passée. Les gens sont plus familiers avec des choses comme les anneaux d’arbres et les carottes de glace ou les carottes de sédiments océaniques. Eh bien, les stalagmites fonctionnent de la même manière, en ce sens qu’elles se déposent au fil du temps. »

L’équipe de Johnson a analysé des oligo-éléments et des isotopes de carbone et d’oxygène dans les ruissellements durcis des grottes. Ces informations permettent aux chercheurs de déterminer les régimes de précipitations au cours des millénaires. Et Johnson et ses collègues ont découvert des signes d’une sécheresse de mille ans au Laos, qui a commencé à peu près au même moment où le Sahara s’est asséché – il y a environ 5 000 ans.

Quant à POURQUOI les deux événements pourraient être liés? Les chercheurs ont simulé l’assèchement du Sahara à l’aide de modèles climatiques – et ils ont inclus quelques événements dont nous savons qu’ils se sont produits, y compris la disparition ultérieure de la végétation et une augmentation connexe de la poussière en suspension dans l’air – et ont découvert que ces variables auraient été capables de refroidir le Océan Indien.

« Et donc, ces températures plus fraîches de l’océan ont conduit à une moindre humidité apportée par la circulation de la mousson en été, lorsque cette région reçoit la plupart de ses précipitations. »

Les détails sont dans la revue Nature Communications. [Michael L. Griffiths et al, End of Green Sahara amplified mid- to late Holocene megadroughts in mainland Southeast Asia]

L’un des co-auteurs de Johnson est Joyce White, chercheur-conseil au Penn Museum. Elle étudie l’histoire HUMAINE de l’Asie du Sud-Est. Et sa réaction lorsqu’elle a entendu parler de la sécheresse pour la première fois: « J’ai dit, oh mon dieu, ce sont les millénaires manquants. »

Les «millénaires manquants» parce qu’elle dit que les données archéologiques sont rares dans cette partie de l’Asie du Sud-Est, il y a quatre à six mille ans. White dit que c’est une période critique, pendant laquelle les chasseurs-cueilleurs ont cédé la place aux agriculteurs.

« Et il y a beaucoup de débats sur la façon dont les deux périodes se sont liées, mais nous manquions de preuves dans la région qui m’intéresse le plus, qui est la vallée du Mékong. »

White dit que cette étude ne répond pas directement à cette question – mais la méga-sécheresse est un nouvel indice alléchant pour les archéologues, alors qu’ils continuent à enquêter sur ces «millénaires manquants».

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]