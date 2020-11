Les totaux au 1er mars sont désormais de 847 821 cas confirmés et 17 179 décès de résidents, auxquels s’ajoutent 212 autres non-résidents décédés en Floride. . / Giorgio Viera / Archives

Miami, 9 novembre . .- L’état américain de Floride a ajouté 3 924 cas de coronavirus SRAS-CoV-2 à son compte lundi et 58 décès dus à la maladie covid-19 après avoir dépassé la barre des 6000 dimanche , au milieu d’un rebond avec des tests éventuellement affectés ce week-end par le passage de la tempête Eta à travers le sud de l’Etat.

Au cours des deux dernières semaines, en douze jours, plus de 4 000 nouveaux cas ont été dépassés, et dans quatre d’entre eux, il est allé au-delà de 6 000.

Les totaux au 1er mars sont désormais de 847 821 cas confirmés et 17 179 décès de résidents, auxquels s’ajoutent 212 autres non-résidents décédés en Floride.

Selon les données du département de la santé, le taux de positifs dans les tests effectués ce dimanche (48 365) a de nouveau augmenté, avec 8,01%, par rapport à la veille qui était de 6,23%.

Pendant ce temps, la moyenne des 14 derniers jours de positifs était de 6,57%.

Il y a actuellement 2 902 personnes hospitalisées dans tout l’État avec un diagnostic de covid-19, détaille un rapport quotidien de l’Agence pour l’administration des soins de santé (AHCA, en anglais).

Par comtés, le plus touché reste Miami-Dade, avec un cumul depuis mars 194 879 cas (523 nouveaux) et 3 688 décès (cinq nouveaux).

Il est suivi de son voisin Broward avec 91 441 infections (444 nouvelles) et 1 559 décès (11 ajoutés aujourd’hui).

Le comté de Palm Beach, qui, avec les deux précédents, est le plus touché par le covid-19 en Floride, compte jusqu’à présent 55 816, après avoir ajouté 367 au cours des dernières 24 heures, et 1 610 décès (1 nouveau).

Il est possible que le nombre de cas diminue dans les prochains jours puisque de nombreux sites autorisés à réaliser ces tests médicaux ont fermé ce week-end en raison de l’arrivée de la tempête tropicale Eta dans le sud de la Floride, et on ne sait toujours pas quand ils pourront reprendre leur Activités.

La Floride reste le troisième État du pays le plus touché par le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du covid-19, après la Californie et le Texas.

Les États-Unis, pays du monde le plus durement touché par la pandémie, ont atteint lundi 10 022 557 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 237 979 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Dans sa première mesure en tant que président élu des États-Unis, Joe Biden a annoncé lundi la formation d’un groupe de travail pour lutter contre la pandémie de covid-19, alors que le pays a déjà dépassé les 10 millions d’infections.

Biden a assuré que le pays est confronté à un “hiver très sombre” en raison de la menace “croissante” du nouveau coronavirus, qui fait plus d’un millier de morts par jour, pour lesquels il a “supplié” les citoyens de “porter un masque”.